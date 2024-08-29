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США удерживают оплату за F-35 из-за отсутствия оборудования и ПО

США удерживают оплату за F-35 из-за отсутствия оборудования и ПО - 29.08.2024, ПРАЙМ

США удерживают оплату за F-35 из-за отсутствия оборудования и ПО

Министерство обороны США удерживает 5 млн долларов за каждую модернизированную машину F-35 из-за отсутствия в них усовершенствованного оборудования и... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T19:38+0300

2024-08-29T19:38+0300

2024-08-29T19:38+0300

lockheed martin

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ВАШИНГТОН, 29 авг - ПРАЙМ. Министерство обороны США удерживает 5 млн долларов за каждую модернизированную машину F-35 из-за отсутствия в них усовершенствованного оборудования и программного обеспечения, заявили в Пентагоне. "Мы работаем с Lockheed Martin по условиям и положениям. Около пяти миллионов долларов за самолет удерживается и будет выплачено по мере поставки боевых мощностей", — приводит Bloomberg заявление управления Пентагона по реализации программы F-35. Ожидается, что подрядчик американского оборонного ведомства до конца 2024 года поставит США от 75 до 110 самолетов. В июле Эндрю Хантер, помощник главы американских ВВС, рассказал журналистам, что министерство обороны США не торопится с оплатой контракта на поставку модернизированных истребителей F-35 пятого поколения. Он обвинил подрядчика в задержках производства.По информации американских СМИ, помимо проблем с недоплатой, Пентагон также не выплатил компании Lockheed Martin гонорар за работу над новой конфигурацией истребителя F-35. Эта конфигурация получила название TR-3. Сумма гонорара составила 60 миллионов долларов.Поставки усовершенствованных F-35 были приостановлены в июле 2023 года. Однако 20 июля 2024 года Пентагон сообщил о том, что первые три усовершенствованных истребителя F-35 уже приняты на вооружение США. Ожидается, что поставки будут продолжены.

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lockheed martin, сша, пентагон