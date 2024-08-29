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"Повод для войны": в США заявили о смертельной ошибке Вашингтона - 29.08.2024, ПРАЙМ
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"Повод для войны": в США заявили о смертельной ошибке Вашингтона
"Повод для войны": в США заявили о смертельной ошибке Вашингтона - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Повод для войны": в США заявили о смертельной ошибке Вашингтона
США обучали украинских солдат для наступления на приграничные территории Курской области, что дало России повод объявить войну, заявил американский политолог... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T19:54+0300
2024-08-29T19:54+0300
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. США обучали украинских солдат для наступления на приграничные территории Курской области, что дало России повод объявить войну, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Доктороу считает, что не только Центральное разведывательное управление (ЦРУ), но и Пентагон проводили обучение украинцев по методике НАТО, которые участвуют в этом. Все они прошли тщательную подготовку под руководством офицеров НАТО. Это все настолько близко к формальному поводу для объявления войны (casus belli), насколько это возможно.Аналитик добавил, что украинскую армию также оснастили американским оружием, которое Соединённые Штаты предоставили Киеву специально для нападения на территорию России.В четверг заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Коэн заявил, что ведомство поддерживает связь с Украиной для обсуждения военных действий Вооружённых сил Украины (ВСУ) в контексте нападения на Курскую область. Речь идёт о строительстве оборонительных сооружений и попытках закрепиться на российской территории.
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украина, сша, россия
Политика, УКРАИНА, США, РОССИЯ
19:54 29.08.2024
 
"Повод для войны": в США заявили о смертельной ошибке Вашингтона

Доктороу: США дали России повод для объявления войны

© РИА Новости . Владимир Пирогов | Перейти в медиабанкЗакрытие авиабазы США в Киргизии
Закрытие авиабазы США в Киргизии - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Владимир Пирогов
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. США обучали украинских солдат для наступления на приграничные территории Курской области, что дало России повод объявить войну, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Доктороу считает, что не только Центральное разведывательное управление (ЦРУ), но и Пентагон проводили обучение украинцев по методике НАТО, которые участвуют в этом. Все они прошли тщательную подготовку под руководством офицеров НАТО. Это все настолько близко к формальному поводу для объявления войны (casus belli), насколько это возможно.
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Аналитик добавил, что украинскую армию также оснастили американским оружием, которое Соединённые Штаты предоставили Киеву специально для нападения на территорию России.
В четверг заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Коэн заявил, что ведомство поддерживает связь с Украиной для обсуждения военных действий Вооружённых сил Украины (ВСУ) в контексте нападения на Курскую область. Речь идёт о строительстве оборонительных сооружений и попытках закрепиться на российской территории.
 
ПолитикаУКРАИНАСШАРОССИЯ
 
 
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