https://1prime.ru/20240829/stal-851193499.html

Рост на фоне мирового спада : в России спрос на сталь побил все рекорды

Рост на фоне мирового спада : в России спрос на сталь побил все рекорды - 29.08.2024, ПРАЙМ

Рост на фоне мирового спада : в России спрос на сталь побил все рекорды

Российская сталелитейная промышленность продолжает расти, несмотря на глобальный спад в отрасли, передает агентство Bloomberg. | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T09:39+0300

2024-08-29T09:39+0300

2024-08-29T09:39+0300

экономика

россия

сталь

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российская сталелитейная промышленность продолжает расти, несмотря на глобальный спад в отрасли, передает агентство Bloomberg."По данным аналитиков BCS, цены на российскую сталь в этом году выросли на 5-20%, поскольку спрос в первом полугодии увеличился почти на 6%", - говорится в материале.Кроме того, спрос на металл также увеличился благодаря жилищному строительству и инфраструктурным проектам. Российские металлургические компании, такие как ПАО "Северсталь" и ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", продемонстрировали рост прибыли в первом полугодии.Ко всему прочему, в то время как мировой рынок стали страдает от слабого спроса со стороны Китая, российская экономика сумела воспользоваться "военным временем", что стимулирует жилищное строительство и расходы на инфраструктуру.Тем не менее, Россия все же подвержена глобальным тенденциям и давлению со стороны Китая и других торговых партнеров. Рост процентных ставок и жесткая денежно-кредитная политика могут замедлить потребление стали в стране, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240826/promyshlennost-851123598.html

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россия, сталь