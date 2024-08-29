https://1prime.ru/20240829/stal-851193499.html
Рост на фоне мирового спада : в России спрос на сталь побил все рекорды
Рост на фоне мирового спада : в России спрос на сталь побил все рекорды - 29.08.2024, ПРАЙМ
Рост на фоне мирового спада : в России спрос на сталь побил все рекорды
Российская сталелитейная промышленность продолжает расти, несмотря на глобальный спад в отрасли, передает агентство Bloomberg. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T09:39+0300
2024-08-29T09:39+0300
2024-08-29T09:39+0300
экономика
россия
сталь
https://cdnn.1prime.ru/img/83296/70/832967096_0:152:3077:1882_1920x0_80_0_0_ef6ba27e21d30058ba5e9f859cbe2185.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российская сталелитейная промышленность продолжает расти, несмотря на глобальный спад в отрасли, передает агентство Bloomberg."По данным аналитиков BCS, цены на российскую сталь в этом году выросли на 5-20%, поскольку спрос в первом полугодии увеличился почти на 6%", - говорится в материале.Кроме того, спрос на металл также увеличился благодаря жилищному строительству и инфраструктурным проектам. Российские металлургические компании, такие как ПАО "Северсталь" и ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", продемонстрировали рост прибыли в первом полугодии.Ко всему прочему, в то время как мировой рынок стали страдает от слабого спроса со стороны Китая, российская экономика сумела воспользоваться "военным временем", что стимулирует жилищное строительство и расходы на инфраструктуру.Тем не менее, Россия все же подвержена глобальным тенденциям и давлению со стороны Китая и других торговых партнеров. Рост процентных ставок и жесткая денежно-кредитная политика могут замедлить потребление стали в стране, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240826/promyshlennost-851123598.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83296/70/832967096_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a86a440336e35b9e5d30f5cb24d90366.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сталь
Рост на фоне мирового спада : в России спрос на сталь побил все рекорды
Bloomberg: сталелитейная промышленность в России выросла на фоне мирового спада
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ.
Российская сталелитейная промышленность продолжает расти, несмотря на глобальный спад в отрасли, передает
агентство Bloomberg.
"По данным аналитиков BCS, цены на российскую сталь в этом году выросли на 5-20%, поскольку спрос в первом полугодии увеличился почти на 6%", - говорится в материале.
Кроме того, спрос на металл также увеличился благодаря жилищному строительству и инфраструктурным проектам. Российские металлургические компании, такие как ПАО "Северсталь" и ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", продемонстрировали рост прибыли в первом полугодии.
Ко всему прочему, в то время как мировой рынок стали страдает от слабого спроса со стороны Китая, российская экономика сумела воспользоваться "военным временем", что стимулирует жилищное строительство и расходы на инфраструктуру.
Тем не менее, Россия все же подвержена глобальным тенденциям и давлению со стороны Китая и других торговых партнеров. Рост процентных ставок и жесткая денежно-кредитная политика могут замедлить потребление стали в стране, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Чувствует себя уверенно". Путин оценил состояние российской промышленности