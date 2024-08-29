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Счета Starlink в Бразилии заблокированы из-за отсутствия юрпредставителя
Счета Starlink в Бразилии заблокированы из-за отсутствия юрпредставителя - 29.08.2024, ПРАЙМ
Счета Starlink в Бразилии заблокированы из-за отсутствия юрпредставителя
Счета компании Илона Маска Starlink Holding, владельца социальной сети X, были заморожены в Бразилии из-за того, что у компании нет юридического представителя в | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T21:24+0300
2024-08-29T21:24+0300
2024-08-29T21:24+0300
илон маск
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Счета компании Илона Маска Starlink Holding, владельца социальной сети X, были заморожены в Бразилии из-за того, что у компании нет юридического представителя в этой стране, сообщает газета Metrópoles. Ранее бразильский портал G1 сообщил, что судья верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис предоставил Илону Маску 24 часа на то, чтобы тот назначил нового юридического представителя соцсети X в Бразилии. В противном случае работа платформы в стране будет приостановлена.Илон Маск прокомментировал эту новость в социальной сети X. Он назвал Мораиса тираном.Американский предприниматель и владелец социальной сети X ранее призывал судью верховного суда Бразилии Мораиса уйти в отставку, обвинив его в систематическом нарушении бразильской конституции. Он также пригрозил опубликовать запросы судьи об удалении материалов из соцсети. После этого суд в Бразилии принял решение начать расследование в отношении Маска. Ранее он заявлял, что из-за конфликта с властями Бразилии его бразильские сотрудники могут подвергнуться арестам. Позже Маск сообщил, что социальная сеть получила запрос от палаты представителей США на предоставление информации о действиях в Бразилии, которые могут нарушать бразильское законодательство.
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илон маск, бразилия, starlink
Илон Маск, БРАЗИЛИЯ, Starlink
Счета Starlink в Бразилии заблокированы из-за отсутствия юрпредставителя
Metrópoles: счета Starlink в Бразилии заблокированы из-за отсутствия представителя
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Счета компании Илона Маска Starlink Holding, владельца социальной сети X, были заморожены в Бразилии из-за того, что у компании нет юридического представителя в этой стране, сообщает газета Metrópoles.
Ранее бразильский портал G1 сообщил, что судья верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис предоставил Илону Маску 24 часа на то, чтобы тот назначил нового юридического представителя соцсети X в Бразилии. В противном случае работа платформы в стране будет приостановлена.
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Илон Маск прокомментировал эту новость в социальной сети X. Он назвал Мораиса тираном.
Американский предприниматель и владелец социальной сети X ранее призывал судью верховного суда Бразилии Мораиса уйти в отставку, обвинив его в систематическом нарушении бразильской конституции. Он также пригрозил опубликовать запросы судьи об удалении материалов из соцсети.
После этого суд в Бразилии принял решение начать расследование в отношении Маска. Ранее он заявлял, что из-за конфликта с властями Бразилии его бразильские сотрудники могут подвергнуться арестам. Позже Маск сообщил, что социальная сеть получила запрос от палаты представителей США на предоставление информации о действиях в Бразилии, которые могут нарушать бразильское законодательство.