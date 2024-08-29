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ЦБ Казахстана сохранил учетную ставку на прежнем уровне

ЦБ Казахстана сохранил учетную ставку на прежнем уровне - 29.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ Казахстана сохранил учетную ставку на прежнем уровне

Национальный банк (центробанк) Казахстана в четверг принял решение сохранить базовую (учётную) ставку на уровне 14,25%, до которого он понизил её в июле,... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T10:26+0300

2024-08-29T10:26+0300

2024-08-29T10:26+0300

казахстан

ставка

инфляция

денежно-кредитная политика

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АЛМА-АТА, 29 авг – ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Казахстана в четверг принял решение сохранить базовую (учётную) ставку на уровне 14,25%, до которого он понизил её в июле, следует из сообщения пресс-службы регулятора. "Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт", - говорится в сообщении. Отмечается, что инфляция в июле несколько повысилась, но сложилась в пределах прогнозов центробанка. Существенное ускорение продемонстрировали месячная инфляция и ее устойчивая часть. Инфляционные ожидания населения после роста в июне остались практически неизменными. Глобальная инфляция под воздействием сдерживающей политики центральных банков развитых стран продолжает замедляться. "Проинфляционное давление внутри экономики усиливается за счет растущих объемов фискального стимулирования, продолжающегося роста тарифов в рамках реформы ЖКУ, устойчивого внутреннего спроса, а также повышенных инфляционных ожиданий", - говорится в документе. В пресс-службе регулятора добавили, что достижение цели инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени. Баланс рисков сместился "в проинфляционную сторону" и обусловливает высокую вероятность сохранения ставки рефинансирования на текущем уровне до конца года.

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казахстан, ставка, инфляция, денежно-кредитная политика