Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России обозначил возможность еще более жесткого повышения ставки - 29.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240829/stavka-851205748.html
Банк России обозначил возможность еще более жесткого повышения ставки
Банк России обозначил возможность еще более жесткого повышения ставки - 29.08.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил возможность еще более жесткого повышения ставки
Экономика России стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки ЦБ, это может требовать ее более значительного изменения, заявил зампред Банка России... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T15:23+0300
2024-08-29T15:40+0300
банк россии
россия
ставка
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/03/837140323_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_854c0901e4fbf817a3a26f31d520ead0.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Экономика России стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки ЦБ, это может требовать ее более значительного изменения, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин."Ключевая ставка - это главный и эффективный работающий инструмент воздействия на инфляцию, при этом мы учитываем, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике. Это означает, что для достижения того же результата - то есть низкой инфляции - требуется более значительное изменение ключевой ставки, чем когда эта доля была меньше", - сказал он на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/03/837140323_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7512149176bc97db5d42739f60190e5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ставка
Банк России, РОССИЯ, ставка
15:23 29.08.2024 (обновлено: 15:40 29.08.2024)
 
Банк России обозначил возможность еще более жесткого повышения ставки

Заботкин: экономика России стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Экономика России стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки ЦБ, это может требовать ее более значительного изменения, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Ключевая ставка - это главный и эффективный работающий инструмент воздействия на инфляцию, при этом мы учитываем, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике. Это означает, что для достижения того же результата - то есть низкой инфляции - требуется более значительное изменение ключевой ставки, чем когда эта доля была меньше", - сказал он на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.
 
Банк РоссииРОССИЯставка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала