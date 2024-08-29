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Банк России обозначил возможность еще более жесткого повышения ставки
Банк России обозначил возможность еще более жесткого повышения ставки - 29.08.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил возможность еще более жесткого повышения ставки
Экономика России стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки ЦБ, это может требовать ее более значительного изменения, заявил зампред Банка России... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T15:23+0300
2024-08-29T15:23+0300
2024-08-29T15:40+0300
банк россии
россия
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Экономика России стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки ЦБ, это может требовать ее более значительного изменения, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин."Ключевая ставка - это главный и эффективный работающий инструмент воздействия на инфляцию, при этом мы учитываем, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике. Это означает, что для достижения того же результата - то есть низкой инфляции - требуется более значительное изменение ключевой ставки, чем когда эта доля была меньше", - сказал он на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.
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россия, ставка
Банк России, РОССИЯ, ставка
Банк России обозначил возможность еще более жесткого повышения ставки
Заботкин: экономика России стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Экономика России стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки ЦБ, это может требовать ее более значительного изменения, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Ключевая ставка - это главный и эффективный работающий инструмент воздействия на инфляцию, при этом мы учитываем, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике. Это означает, что для достижения того же результата - то есть низкой инфляции - требуется более значительное изменение ключевой ставки, чем когда эта доля была меньше", - сказал он на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.