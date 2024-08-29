https://1prime.ru/20240829/taksi-851192211.html

В России предложили ввести практический экзамен для мигрантов-таксистов

В России предложили ввести практический экзамен для мигрантов-таксистов - 29.08.2024, ПРАЙМ

В России предложили ввести практический экзамен для мигрантов-таксистов

В России предложили обязать мигрантов сдавать практический экзамен по вождению для получения водительских прав для работы в такси. | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T08:11+0300

2024-08-29T08:11+0300

2024-08-29T08:11+0300

россия

такси

мигранты

лдпр

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В России предложили обязать мигрантов сдавать практический экзамен по вождению для получения водительских прав для работы в такси. Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов от фракции ЛДПР. Проект будет внесен на рассмотрение Государственной Думы 29 августа.Сообщается, что на текущий момент, в соответствии со статьей 25 части 18.3 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", мигрантам, которые желают работать в такси, нужно всего лишь сдать теоретическую часть экзамена. Навыки вождения же подтверждаются на основании их национальных прав.Согласно предложенному законопроекту, предлагается выдавать права категории "B" иностранным гражданам только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов. В партии уточнили, что в случае принятия проекта мигрантам-таксистам нужно будет сдать экзамены до 1 июня 2025 года.

https://1prime.ru/20240827/taksi-851146161.html

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россия, такси, мигранты, лдпр