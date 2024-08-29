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В России предложили ввести практический экзамен для мигрантов-таксистов
В России предложили ввести практический экзамен для мигрантов-таксистов - 29.08.2024, ПРАЙМ
В России предложили ввести практический экзамен для мигрантов-таксистов
В России предложили обязать мигрантов сдавать практический экзамен по вождению для получения водительских прав для работы в такси. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T08:11+0300
2024-08-29T08:11+0300
2024-08-29T08:11+0300
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В России предложили обязать мигрантов сдавать практический экзамен по вождению для получения водительских прав для работы в такси. Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов от фракции ЛДПР. Проект будет внесен на рассмотрение Государственной Думы 29 августа.Сообщается, что на текущий момент, в соответствии со статьей 25 части 18.3 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", мигрантам, которые желают работать в такси, нужно всего лишь сдать теоретическую часть экзамена. Навыки вождения же подтверждаются на основании их национальных прав.Согласно предложенному законопроекту, предлагается выдавать права категории "B" иностранным гражданам только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов. В партии уточнили, что в случае принятия проекта мигрантам-таксистам нужно будет сдать экзамены до 1 июня 2025 года.
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россия, такси, мигранты, лдпр
РОССИЯ, такси, Мигранты, ЛДПР
В России предложили ввести практический экзамен для мигрантов-таксистов
ЛДПР внесет в ГД проект о практическом экзамене для мигрантов для работы в такси
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В России предложили обязать мигрантов сдавать практический экзамен по вождению для получения водительских прав для работы в такси.
Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов от фракции ЛДПР. Проект будет внесен на рассмотрение Государственной Думы 29 августа.
Сообщается, что на текущий момент, в соответствии со статьей 25 части 18.3 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", мигрантам, которые желают работать в такси, нужно всего лишь сдать теоретическую часть экзамена. Навыки вождения же подтверждаются на основании их национальных прав.
Согласно предложенному законопроекту, предлагается выдавать права категории "B" иностранным гражданам только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов. В партии уточнили, что в случае принятия проекта мигрантам-таксистам нужно будет сдать экзамены до 1 июня 2025 года.
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