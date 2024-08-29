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В США заявили об использовании Telegram для разжигания протестов - 29.08.2024, ПРАЙМ
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В США заявили об использовании Telegram для разжигания протестов
В США заявили об использовании Telegram для разжигания протестов - 29.08.2024, ПРАЙМ
В США заявили об использовании Telegram для разжигания протестов
Государственный департамент США использует мессенджер Telegram для мобилизации протестов в тех государствах, где Вашингтон хочет добиться смены властей. Об этом | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T06:41+0300
2024-08-29T07:02+0300
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ВАШИНГТОН, 29 авг – ПРАЙМ. Государственный департамент США использует мессенджер Telegram для мобилизации протестов в тех государствах, где Вашингтон хочет добиться смены властей. Об этом рассказал экс-сотрудник ведомства Майк Бенц в интервью журналисту Такеру Карлсону."Вот почему правительство США так любило платформу с 2014 по 2020 годы… ведь благодаря ее уникальным особенностям и анонимности мы могли финансировать политические объединения или активистов", - сказал он.Более того, как заявил Бенц, Белый дом не раз применял месенджер в таких целях, в том числе в Белоруссии, Иране и Китае. В этой связи он упомянул арест основателя Telegram Павла Дурова, причастность Вашингтона к которому, по словам Бенца, очевидна.Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.
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россия, сша, франция, павел дуров, telegram
РОССИЯ, США, ФРАНЦИЯ, Павел Дуров, Telegram
06:41 29.08.2024 (обновлено: 07:02 29.08.2024)
 
В США заявили об использовании Telegram для разжигания протестов

Экс-сотрудник Бенц: Госдеп через Telegram разжигает протесты в других странах

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 29 авг – ПРАЙМ. Государственный департамент США использует мессенджер Telegram для мобилизации протестов в тех государствах, где Вашингтон хочет добиться смены властей. Об этом рассказал экс-сотрудник ведомства Майк Бенц в интервью журналисту Такеру Карлсону.
"Вот почему правительство США так любило платформу с 2014 по 2020 годы… ведь благодаря ее уникальным особенностям и анонимности мы могли финансировать политические объединения или активистов", - сказал он.
Более того, как заявил Бенц, Белый дом не раз применял месенджер в таких целях, в том числе в Белоруссии, Иране и Китае. В этой связи он упомянул арест основателя Telegram Павла Дурова, причастность Вашингтона к которому, по словам Бенца, очевидна.
Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.
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