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Росавиация и Ространснадзор выяснят расход топлива авиакомпанией "Победа"

Росавиация и Ространснадзор выяснят расход топлива авиакомпанией "Победа" - 29.08.2024, ПРАЙМ

Росавиация и Ространснадзор выяснят расход топлива авиакомпанией "Победа"

Росавиация и Ространснадзор выясняют, как лоукостер "Победа" подходит к расходу авиакеросина при выполнении рейсов, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T22:14+0300

2024-08-29T22:14+0300

2024-08-29T22:14+0300

топливо

авиакомпания победа

керосин

авиакеросин

росавиация

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Росавиация и Ространснадзор выясняют, как лоукостер "Победа" подходит к расходу авиакеросина при выполнении рейсов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росавиации. Росавиация на прошлой неделе отреагировала на публикацию "Известий" о резком росте цен на авиакеросин и возможном дефиците этого продукта. Сообщалось, что ведомство не получало информации о дефиците, но проведет мониторинг при наличии сигналов.Росавиация и Ространснадзор расследуют ситуацию, связанную с тем, как авиакомпания "Победа" планирует количество топлива на своих рейсах. Сегодня состоялась встреча специалистов этих ведомств с представителями авиакомпании.Росавиация и Ространснадзор постоянно контролируют соблюдение федеральных авиационных правил. Это касается подготовки и выполнения полётов в гражданской авиации России.По данным на 28 августа 2023 года, с начала 2024 года в гражданской авиации России не было ни одного случая, когда на борту воздушного судна заканчивалось топливо во время полёта. Также не поступало добровольных или других сообщений о недозаправке самолётов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

топливо, авиакомпания победа, керосин, авиакеросин, росавиация