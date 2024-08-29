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Росавиация и Ространснадзор выяснят расход топлива авиакомпанией "Победа"
Росавиация и Ространснадзор выяснят расход топлива авиакомпанией "Победа" - 29.08.2024, ПРАЙМ
Росавиация и Ространснадзор выяснят расход топлива авиакомпанией "Победа"
Росавиация и Ространснадзор выясняют, как лоукостер "Победа" подходит к расходу авиакеросина при выполнении рейсов, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T22:14+0300
2024-08-29T22:14+0300
2024-08-29T22:14+0300
топливо
авиакомпания победа
керосин
авиакеросин
росавиация
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Росавиация и Ространснадзор выясняют, как лоукостер "Победа" подходит к расходу авиакеросина при выполнении рейсов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росавиации. Росавиация на прошлой неделе отреагировала на публикацию "Известий" о резком росте цен на авиакеросин и возможном дефиците этого продукта. Сообщалось, что ведомство не получало информации о дефиците, но проведет мониторинг при наличии сигналов.Росавиация и Ространснадзор расследуют ситуацию, связанную с тем, как авиакомпания "Победа" планирует количество топлива на своих рейсах. Сегодня состоялась встреча специалистов этих ведомств с представителями авиакомпании.Росавиация и Ространснадзор постоянно контролируют соблюдение федеральных авиационных правил. Это касается подготовки и выполнения полётов в гражданской авиации России.По данным на 28 августа 2023 года, с начала 2024 года в гражданской авиации России не было ни одного случая, когда на борту воздушного судна заканчивалось топливо во время полёта. Также не поступало добровольных или других сообщений о недозаправке самолётов.
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топливо, авиакомпания победа, керосин, авиакеросин, росавиация
топливо, авиакомпания Победа, керосин, авиакеросин, Росавиация
Росавиация и Ространснадзор выяснят расход топлива авиакомпанией "Победа"
Росавиация и Ространснадзор выясняют, как "Победа" планирует расход топлива
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Росавиация и Ространснадзор выясняют, как лоукостер "Победа" подходит к расходу авиакеросина при выполнении рейсов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росавиации.
Росавиация на прошлой неделе отреагировала на публикацию "Известий" о резком росте цен на авиакеросин и возможном дефиците этого продукта. Сообщалось, что ведомство не получало информации о дефиците, но проведет мониторинг при наличии сигналов.
Росавиация и Ространснадзор расследуют ситуацию, связанную с тем, как авиакомпания "Победа" планирует количество топлива на своих рейсах. Сегодня состоялась встреча специалистов этих ведомств с представителями авиакомпании.
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Росавиация и Ространснадзор постоянно контролируют соблюдение федеральных авиационных правил. Это касается подготовки и выполнения полётов в гражданской авиации России.
По данным на 28 августа 2023 года, с начала 2024 года в гражданской авиации России не было ни одного случая, когда на борту воздушного судна заканчивалось топливо во время полёта. Также не поступало добровольных или других сообщений о недозаправке самолётов.