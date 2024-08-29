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Банк России изучит создание механизма предоставления ликвидности не банкам

Банк России изучит создание механизма предоставления ликвидности не банкам - 29.08.2024, ПРАЙМ

Банк России изучит создание механизма предоставления ликвидности не банкам

Банк России проработает вопрос создания отдельного экстренного механизма предоставления ликвидности участникам финансового рынка, не являющимся кредитными... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T12:17+0300

2024-08-29T12:17+0300

2024-08-29T12:31+0300

банк россии

биржа

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Банк России проработает вопрос создания отдельного экстренного механизма предоставления ликвидности участникам финансового рынка, не являющимся кредитными организациями, на базе биржевой инфраструктуры, говорится в материале ЦБ."Банк России планирует проработать вопрос создания отдельного экстренного механизма предоставления ликвидности участникам финансового рынка, не являющимся кредитными организациями. ... Проведение таких операций предполагается организовать на базе биржевой инфраструктуры", - говорится в проекте ЦБ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов".Такой механизм будет носить антикризисный характер и запускаться Банком России на ограниченный период времени, поясняет ЦБ.

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