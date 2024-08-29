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Банк России изучит создание механизма предоставления ликвидности не банкам - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Банк России изучит создание механизма предоставления ликвидности не банкам
Банк России изучит создание механизма предоставления ликвидности не банкам - 29.08.2024, ПРАЙМ
Банк России изучит создание механизма предоставления ликвидности не банкам
Банк России проработает вопрос создания отдельного экстренного механизма предоставления ликвидности участникам финансового рынка, не являющимся кредитными... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T12:17+0300
2024-08-29T12:31+0300
банк россии
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Банк России проработает вопрос создания отдельного экстренного механизма предоставления ликвидности участникам финансового рынка, не являющимся кредитными организациями, на базе биржевой инфраструктуры, говорится в материале ЦБ."Банк России планирует проработать вопрос создания отдельного экстренного механизма предоставления ликвидности участникам финансового рынка, не являющимся кредитными организациями. ... Проведение таких операций предполагается организовать на базе биржевой инфраструктуры", - говорится в проекте ЦБ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов".Такой механизм будет носить антикризисный характер и запускаться Банком России на ограниченный период времени, поясняет ЦБ.
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биржа
Банк России, биржа
12:17 29.08.2024 (обновлено: 12:31 29.08.2024)
 
Банк России изучит создание механизма предоставления ликвидности не банкам

ЦБ изучит создание экстренного механизма предоставления ликвидности не банкам

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Банк России проработает вопрос создания отдельного экстренного механизма предоставления ликвидности участникам финансового рынка, не являющимся кредитными организациями, на базе биржевой инфраструктуры, говорится в материале ЦБ.
"Банк России планирует проработать вопрос создания отдельного экстренного механизма предоставления ликвидности участникам финансового рынка, не являющимся кредитными организациями. ... Проведение таких операций предполагается организовать на базе биржевой инфраструктуры", - говорится в проекте ЦБ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов".
Такой механизм будет носить антикризисный характер и запускаться Банком России на ограниченный период времени, поясняет ЦБ.
 
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