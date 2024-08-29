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Россия в июне сократила экспорт удобрений в Индию в 1,8 раза - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Россия в июне сократила экспорт удобрений в Индию в 1,8 раза
Россия в июне сократила экспорт удобрений в Индию в 1,8 раза - 29.08.2024, ПРАЙМ
Россия в июне сократила экспорт удобрений в Индию в 1,8 раза
Экспорт Россией удобрений в Индию в июне этого года сократился в 1,8 раза, до 158,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные индийской... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T18:43+0300
2024-08-29T18:43+0300
удобрения
индия
россия
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Экспорт Россией удобрений в Индию в июне этого года сократился в 1,8 раза, до 158,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные индийской статслужбы. Так, по итогам июня 2024 года, объем импорта Индией российских удобрений составил 158,4 миллиона долларов. Это в 1,8 раза больше, чем за июнь прошлого года. За первое полугодие Индия приобрела у России удобрений на сумму 786,8 миллиона долларов, что на 40,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объём поставок за весь 2023 год составил 2,4 миллиарда долларов.Индусы больше всего покупали комплексные удобрения, потратив на них 67 миллионов долларов. Кроме того, они импортировали калийные удобрения на сумму 56 миллионов долларов и азотные — на 35 миллионов долларов.В июне Россия стала основным поставщиком удобрений в Индию, заняв почти 26% рынка. За ней следуют Саудовская Аравия с 18% и объёмом поставок в 112 миллионов долларов, а также Канада, доля которой составила 12% или 71 миллион долларов.
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удобрения, индия, россия
удобрения, ИНДИЯ, РОССИЯ
18:43 29.08.2024
 
Россия в июне сократила экспорт удобрений в Индию в 1,8 раза

Россия в июне сократила экспорт удобрений в Индию в 1,8 раза

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПогрузка мешков с удобрениями
Погрузка мешков с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Экспорт Россией удобрений в Индию в июне этого года сократился в 1,8 раза, до 158,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные индийской статслужбы.
Так, по итогам июня 2024 года, объем импорта Индией российских удобрений составил 158,4 миллиона долларов. Это в 1,8 раза больше, чем за июнь прошлого года.
За первое полугодие Индия приобрела у России удобрений на сумму 786,8 миллиона долларов, что на 40,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объём поставок за весь 2023 год составил 2,4 миллиарда долларов.
Флаг Канады, Оттава
Канада теряет долю рынка удобрений в пользу России
23 августа, 05:22
Индусы больше всего покупали комплексные удобрения, потратив на них 67 миллионов долларов. Кроме того, они импортировали калийные удобрения на сумму 56 миллионов долларов и азотные — на 35 миллионов долларов.
В июне Россия стала основным поставщиком удобрений в Индию, заняв почти 26% рынка. За ней следуют Саудовская Аравия с 18% и объёмом поставок в 112 миллионов долларов, а также Канада, доля которой составила 12% или 71 миллион долларов.
 
удобренияИНДИЯРОССИЯ
 
 
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