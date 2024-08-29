https://1prime.ru/20240829/udobreniya-851211998.html

Россия в июне сократила экспорт удобрений в Индию в 1,8 раза

Россия в июне сократила экспорт удобрений в Индию в 1,8 раза - 29.08.2024, ПРАЙМ

Россия в июне сократила экспорт удобрений в Индию в 1,8 раза

Экспорт Россией удобрений в Индию в июне этого года сократился в 1,8 раза, до 158,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные индийской... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T18:43+0300

2024-08-29T18:43+0300

2024-08-29T18:43+0300

удобрения

индия

россия

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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Экспорт Россией удобрений в Индию в июне этого года сократился в 1,8 раза, до 158,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные индийской статслужбы. Так, по итогам июня 2024 года, объем импорта Индией российских удобрений составил 158,4 миллиона долларов. Это в 1,8 раза больше, чем за июнь прошлого года. За первое полугодие Индия приобрела у России удобрений на сумму 786,8 миллиона долларов, что на 40,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объём поставок за весь 2023 год составил 2,4 миллиарда долларов.Индусы больше всего покупали комплексные удобрения, потратив на них 67 миллионов долларов. Кроме того, они импортировали калийные удобрения на сумму 56 миллионов долларов и азотные — на 35 миллионов долларов.В июне Россия стала основным поставщиком удобрений в Индию, заняв почти 26% рынка. За ней следуют Саудовская Аравия с 18% и объёмом поставок в 112 миллионов долларов, а также Канада, доля которой составила 12% или 71 миллион долларов.

https://1prime.ru/20240823/udobreniya-851073427.html

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удобрения, индия, россия