https://1prime.ru/20240829/ugol-851190744.html

Россия нарастила поставки угля в Индонезию почти вдвое

Россия нарастила поставки угля в Индонезию почти вдвое - 29.08.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки угля в Индонезию почти вдвое

Россия за первые шесть месяцев 2024 года вдвое увеличила потавки угля в Индонезию, достигнув рекордного показателя в 2,8 миллиона тонн. Об этом говорится в... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T05:40+0300

2024-08-29T05:40+0300

2024-08-29T05:40+0300

россия

индонезия

уголь

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/70/839197081_0:58:3437:1991_1920x0_80_0_0_39a04230353d324006ccad73eab1ddbc.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия за первые шесть месяцев 2024 года вдвое увеличила потавки угля в Индонезию, достигнув рекордного показателя в 2,8 миллиона тонн. Об этом говорится в анализе РИА Новости, основанном на данных индонезийской статслужбы.Отмечается, что благодаря этому Россия стала вторым основным поставщиком угля на местный рынок Индонезии. Так, российский импорт каменного угля в Индонезию в январе-июне увеличился в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и достиг 2,8 миллиона тонн, что является максимумом для этого периода. В денежном выражении показатель увеличился до 477,3 миллиона долларов с 404,8 миллиона годом ранее. Экспорт антрацита и битуминозного угля увеличился за январь-июнь в 1,7 раза - до 962 тысяч и 1,8 миллиона тонн соответственно. Поставки других видов каменного угля выросли до 108 тысяч тонн с 22 килограмм в 2023 году. В результате Россия была вторым основным поставщиком каменного угля в Индонезию, впереди только Австралия, которая также увеличила поставки за год - в 1,5 раза, до 4 миллионов тонн. США удалось вытеснить из топ-3 Китай: Штаты нарастили свой экспорт в 6,7 раза - до 761,3 тысячи тонн, при этом Поднебесная, наоборот, его сократила - до 723,5 тысячи тонн с 1,3 миллиона тонн в первом полугодии прошлого года.

https://1prime.ru/20240724/ugol-850399104.html

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индонезия, уголь