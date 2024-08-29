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Россия нарастила поставки угля в Индонезию почти вдвое
Россия нарастила поставки угля в Индонезию почти вдвое - 29.08.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки угля в Индонезию почти вдвое
Россия за первые шесть месяцев 2024 года вдвое увеличила потавки угля в Индонезию, достигнув рекордного показателя в 2,8 миллиона тонн. Об этом говорится в... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T05:40+0300
2024-08-29T05:40+0300
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия за первые шесть месяцев 2024 года вдвое увеличила потавки угля в Индонезию, достигнув рекордного показателя в 2,8 миллиона тонн. Об этом говорится в анализе РИА Новости, основанном на данных индонезийской статслужбы.Отмечается, что благодаря этому Россия стала вторым основным поставщиком угля на местный рынок Индонезии. Так, российский импорт каменного угля в Индонезию в январе-июне увеличился в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и достиг 2,8 миллиона тонн, что является максимумом для этого периода. В денежном выражении показатель увеличился до 477,3 миллиона долларов с 404,8 миллиона годом ранее. Экспорт антрацита и битуминозного угля увеличился за январь-июнь в 1,7 раза - до 962 тысяч и 1,8 миллиона тонн соответственно. Поставки других видов каменного угля выросли до 108 тысяч тонн с 22 килограмм в 2023 году. В результате Россия была вторым основным поставщиком каменного угля в Индонезию, впереди только Австралия, которая также увеличила поставки за год - в 1,5 раза, до 4 миллионов тонн. США удалось вытеснить из топ-3 Китай: Штаты нарастили свой экспорт в 6,7 раза - до 761,3 тысячи тонн, при этом Поднебесная, наоборот, его сократила - до 723,5 тысячи тонн с 1,3 миллиона тонн в первом полугодии прошлого года.
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россия, индонезия, уголь
Россия нарастила поставки угля в Индонезию почти вдвое
Россия за полгода увеличила экспорт угля в Индонезию до 2,8 миллиона тонн
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия за первые шесть месяцев 2024 года вдвое увеличила потавки угля в Индонезию, достигнув рекордного показателя в 2,8 миллиона тонн. Об этом говорится в анализе РИА Новости, основанном на данных индонезийской статслужбы.
Отмечается, что благодаря этому Россия стала вторым основным поставщиком угля на местный рынок Индонезии.
Так, российский импорт каменного угля в Индонезию в январе-июне увеличился в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и достиг 2,8 миллиона тонн, что является максимумом для этого периода. В денежном выражении показатель увеличился до 477,3 миллиона долларов с 404,8 миллиона годом ранее.
Экспорт антрацита и битуминозного угля увеличился за январь-июнь в 1,7 раза - до 962 тысяч и 1,8 миллиона тонн соответственно. Поставки других видов каменного угля выросли до 108 тысяч тонн с 22 килограмм в 2023 году.
В результате Россия была вторым основным поставщиком каменного угля в Индонезию, впереди только Австралия, которая также увеличила поставки за год - в 1,5 раза, до 4 миллионов тонн. США удалось вытеснить из топ-3 Китай: Штаты нарастили свой экспорт в 6,7 раза - до 761,3 тысячи тонн, при этом Поднебесная, наоборот, его сократила - до 723,5 тысячи тонн с 1,3 миллиона тонн в первом полугодии прошлого года.
МЭА рассказало о сроках снижения спроса на уголь