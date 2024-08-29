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США не дает покоя Китай. Придется ехать на поклон к Путину

США не дает покоя Китай. Придется ехать на поклон к Путину - 29.08.2024, ПРАЙМ

США не дает покоя Китай. Придется ехать на поклон к Путину

Альянс России и Китая блокирует деятельность Вашингтона в Арктике, активнпя позиция Пекина вынудит США обратиться за поддержкой к Москве, говорится в материале... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T17:34+0300

2024-08-29T17:34+0300

2024-08-29T17:34+0300

политика

сша

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китай

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Альянс России и Китая блокирует деятельность Вашингтона в Арктике, активнпя позиция Пекина вынудит США обратиться за поддержкой к Москве, говорится в материале издания UnHeard.По мнению автора публикации, США должны использовать последние события для давления на обе стороны и преследования своих стратегических интересов. Новая администрация США может восстановить мир в Европе и урегулировать отношения с Кремлем."В конце концов, США должны подготовиться к перспективе долгой перезагрузки, а для этого мало будет просто нажать сверкающую кнопку, как в свое время рассчитывала сделать Хиллари Клинтон, или отправиться в Кремль и пожать руку Путину, как в свое время поступили Никсон с Мао", - сказано в статье.В издании заметили, что возобновление альянса между США и Россией может быть наиболее результативным в Арктике, так как значимость этого региона будет только увеличиваться в ближайшие десятилетия. Желательным сценарием было бы создание морского торгового региона, управляемого Россией и западными странами, исключая Китай.Вашингтон должен готовиться к длительной перезагрузке и искать возможности для улучшения отношений с Россией, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240829/ssha-851201474.html

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сша, россия, китай