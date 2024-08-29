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США не дает покоя Китай. Придется ехать на поклон к Путину
США не дает покоя Китай. Придется ехать на поклон к Путину - 29.08.2024, ПРАЙМ
США не дает покоя Китай. Придется ехать на поклон к Путину
Альянс России и Китая блокирует деятельность Вашингтона в Арктике, активнпя позиция Пекина вынудит США обратиться за поддержкой к Москве, говорится в материале... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T17:34+0300
2024-08-29T17:34+0300
2024-08-29T17:34+0300
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Альянс России и Китая блокирует деятельность Вашингтона в Арктике, активнпя позиция Пекина вынудит США обратиться за поддержкой к Москве, говорится в материале издания UnHeard.По мнению автора публикации, США должны использовать последние события для давления на обе стороны и преследования своих стратегических интересов. Новая администрация США может восстановить мир в Европе и урегулировать отношения с Кремлем."В конце концов, США должны подготовиться к перспективе долгой перезагрузки, а для этого мало будет просто нажать сверкающую кнопку, как в свое время рассчитывала сделать Хиллари Клинтон, или отправиться в Кремль и пожать руку Путину, как в свое время поступили Никсон с Мао", - сказано в статье.В издании заметили, что возобновление альянса между США и Россией может быть наиболее результативным в Арктике, так как значимость этого региона будет только увеличиваться в ближайшие десятилетия. Желательным сценарием было бы создание морского торгового региона, управляемого Россией и западными странами, исключая Китай.Вашингтон должен готовиться к длительной перезагрузке и искать возможности для улучшения отношений с Россией, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, США, РОССИЯ, КИТАЙ
США не дает покоя Китай. Придется ехать на поклон к Путину
Unherd: США стоит пересмотреть отношения с Россией из-за "китайской угрозы"
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ.
Альянс России и Китая блокирует деятельность Вашингтона в Арктике, активнпя позиция Пекина вынудит США обратиться за поддержкой к Москве, говорится
в материале издания UnHeard.
По мнению автора публикации, США должны использовать последние события для давления на обе стороны и преследования своих стратегических интересов. Новая администрация США может восстановить мир в Европе и урегулировать отношения с Кремлем.
"В конце концов, США должны подготовиться к перспективе долгой перезагрузки, а для этого мало будет просто нажать сверкающую кнопку, как в свое время рассчитывала сделать Хиллари Клинтон, или отправиться в Кремль и пожать руку Путину, как в свое время поступили Никсон с Мао", - сказано в статье.
В издании заметили, что возобновление альянса между США и Россией может быть наиболее результативным в Арктике, так как значимость этого региона будет только увеличиваться в ближайшие десятилетия. Желательным сценарием было бы создание морского торгового региона, управляемого Россией и западными странами, исключая Китай.
Вашингтон должен готовиться к длительной перезагрузке и искать возможности для улучшения отношений с Россией, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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