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Запад может прекратить помощь Украине, считает турецкий политик - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Запад может прекратить помощь Украине, считает турецкий политик
Запад может прекратить помощь Украине, считает турецкий политик - 29.08.2024, ПРАЙМ
Запад может прекратить помощь Украине, считает турецкий политик
Украина рискует полностью лишиться поддержки со стороны западных стран, что будет автоматически означать капитуляцию Киева. Такое мнение высказал заместитель... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T07:49+0300
2024-08-29T07:49+0300
россия
украина
военная помощь украине
госдолг украины
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АНКАРА, 29 авг – ПРАЙМ. Украина рискует полностью лишиться поддержки со стороны западных стран, что будет автоматически означать капитуляцию Киева. Такое мнение высказал заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. "Чтобы втянуть Запад в войну, Украина пытается распространить войну на географию Российской Федерации, как Израиль пытается распространить войну на Ливан. Это означает, что Запад рискует оказаться не в состоянии оказать Украине достаточную материальную поддержку", - рассказал он.Кроме того, Топкурулу рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский может пойти на все, чтобы не допустить такого исхода событий. По его словам, глава киевского режима своими амбициями напоминает Наполеона и Гитлера, но это ошибка, потому что конец для него может оказаться таким же горьким.Второй год подряд украинские власти составляют бюджет с рекордным дефицитом. При этом предполагалось, что эту "дыру" в бюджете, которая в текущем году составила 43,9 миллиарда долларов, закроет западная финансовая помощь. Тем не менее, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий.
https://1prime.ru/20240828/ukraina-851175044.html
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россия, украина, военная помощь украине, госдолг украины
РОССИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине, госдолг Украины
07:49 29.08.2024
 
Запад может прекратить помощь Украине, считает турецкий политик

Топкурулу: Запад может прекратить помощь ВСУ, что приведет к капитуляции Киева

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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АНКАРА, 29 авг – ПРАЙМ. Украина рискует полностью лишиться поддержки со стороны западных стран, что будет автоматически означать капитуляцию Киева. Такое мнение высказал заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
"Чтобы втянуть Запад в войну, Украина пытается распространить войну на географию Российской Федерации, как Израиль пытается распространить войну на Ливан. Это означает, что Запад рискует оказаться не в состоянии оказать Украине достаточную материальную поддержку", - рассказал он.
Кроме того, Топкурулу рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский может пойти на все, чтобы не допустить такого исхода событий. По его словам, глава киевского режима своими амбициями напоминает Наполеона и Гитлера, но это ошибка, потому что конец для него может оказаться таким же горьким.
Второй год подряд украинские власти составляют бюджет с рекордным дефицитом. При этом предполагалось, что эту "дыру" в бюджете, которая в текущем году составила 43,9 миллиарда долларов, закроет западная финансовая помощь. Тем не менее, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
Госдолг Украины превысил 155 миллиардов долларов
Вчера, 13:19
 
РОССИЯУКРАИНАвоенная помощь Украинегосдолг Украины
 
 
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