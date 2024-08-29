https://1prime.ru/20240829/ukraina-851191954.html

Запад может прекратить помощь Украине, считает турецкий политик

Запад может прекратить помощь Украине, считает турецкий политик - 29.08.2024, ПРАЙМ

Запад может прекратить помощь Украине, считает турецкий политик

Украина рискует полностью лишиться поддержки со стороны западных стран, что будет автоматически означать капитуляцию Киева. Такое мнение высказал заместитель... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T07:49+0300

2024-08-29T07:49+0300

2024-08-29T07:49+0300

россия

украина

военная помощь украине

госдолг украины

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg

АНКАРА, 29 авг – ПРАЙМ. Украина рискует полностью лишиться поддержки со стороны западных стран, что будет автоматически означать капитуляцию Киева. Такое мнение высказал заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. "Чтобы втянуть Запад в войну, Украина пытается распространить войну на географию Российской Федерации, как Израиль пытается распространить войну на Ливан. Это означает, что Запад рискует оказаться не в состоянии оказать Украине достаточную материальную поддержку", - рассказал он.Кроме того, Топкурулу рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский может пойти на все, чтобы не допустить такого исхода событий. По его словам, глава киевского режима своими амбициями напоминает Наполеона и Гитлера, но это ошибка, потому что конец для него может оказаться таким же горьким.Второй год подряд украинские власти составляют бюджет с рекордным дефицитом. При этом предполагалось, что эту "дыру" в бюджете, которая в текущем году составила 43,9 миллиарда долларов, закроет западная финансовая помощь. Тем не менее, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий.

https://1prime.ru/20240828/ukraina-851175044.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, военная помощь украине, госдолг украины