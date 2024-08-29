https://1prime.ru/20240829/ukraina-851197991.html

"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского

"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского - 29.08.2024, ПРАЙМ

"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского

Решение украинского лидера Владимира Зеленского совершить прорыв в Курскую область не повлияет позитивно на участь Украины, а лишь приведет к еще большим... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T11:47+0300

2024-08-29T11:47+0300

2024-08-29T11:47+0300

россия

украина

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/81/843028146_0:54:1042:640_1920x0_80_0_0_36fe2d612461edc95ab3826f14a8a5d2.jpg

МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Решение украинского лидера Владимира Зеленского совершить прорыв в Курскую область не повлияет позитивно на участь Украины, а лишь приведет к еще большим потерям в рядах ВСУ и новой волне эскалации конфликта. Об этом в статье для газеты Foreign Policy написал профессор Гарвардского университета Стивен Уолт."Было бы чудовищной ошибкой полагать, <...> что (атака на Курскую область. — ред.) позволит Украине получить дополнительную военную помощь и вернуть Крым и Донбасс", — отметил эксперт.Уолт добавил, что подобное решение украинского руководства демонстрирует тупиковую ситуацию на поле боя для армии Украины. ВСУ осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью, по словам Путина, была защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.

https://1prime.ru/20240829/zelenskiy-851193106.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, запад