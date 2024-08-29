https://1prime.ru/20240829/ukraina-851197991.html
"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского
"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского
Решение украинского лидера Владимира Зеленского совершить прорыв в Курскую область не повлияет позитивно на участь Украины, а лишь приведет к еще большим... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T11:47+0300
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2024-08-29T11:47+0300
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Решение украинского лидера Владимира Зеленского совершить прорыв в Курскую область не повлияет позитивно на участь Украины, а лишь приведет к еще большим потерям в рядах ВСУ и новой волне эскалации конфликта. Об этом в статье для газеты Foreign Policy написал профессор Гарвардского университета Стивен Уолт."Было бы чудовищной ошибкой полагать, <...> что (атака на Курскую область. — ред.) позволит Украине получить дополнительную военную помощь и вернуть Крым и Донбасс", — отметил эксперт.Уолт добавил, что подобное решение украинского руководства демонстрирует тупиковую ситуацию на поле боя для армии Украины. ВСУ осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью, по словам Путина, была защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.
https://1prime.ru/20240829/zelenskiy-851193106.html
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россия, украина, запад
"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского
FP: нападение на Курскую область было огромной ошибкой Зеленского
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ.
Решение украинского лидера Владимира Зеленского совершить прорыв в Курскую область не повлияет позитивно на участь Украины, а лишь приведет к еще большим потерям в рядах ВСУ и новой волне эскалации конфликта. Об этом в статье для газеты Foreign Policy
написал профессор Гарвардского университета Стивен Уолт.
"Было бы чудовищной ошибкой полагать, <...> что (атака на Курскую область. — ред.) позволит Украине получить дополнительную военную помощь и вернуть Крым и Донбасс", — отметил эксперт.
Уолт добавил, что подобное решение украинского руководства демонстрирует тупиковую ситуацию на поле боя для армии Украины.
ВСУ осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью, по словам Путина, была защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.
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