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"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского - 29.08.2024, ПРАЙМ
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"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского
"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского
Решение украинского лидера Владимира Зеленского совершить прорыв в Курскую область не повлияет позитивно на участь Украины, а лишь приведет к еще большим... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T11:47+0300
2024-08-29T11:47+0300
россия
украина
запад
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Решение украинского лидера Владимира Зеленского совершить прорыв в Курскую область не повлияет позитивно на участь Украины, а лишь приведет к еще большим потерям в рядах ВСУ и новой волне эскалации конфликта. Об этом в статье для газеты Foreign Policy написал профессор Гарвардского университета Стивен Уолт."Было бы чудовищной ошибкой полагать, &lt;...&gt; что (атака на Курскую область. — ред.) позволит Украине получить дополнительную военную помощь и вернуть Крым и Донбасс", — отметил эксперт.Уолт добавил, что подобное решение украинского руководства демонстрирует тупиковую ситуацию на поле боя для армии Украины. ВСУ осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью, по словам Путина, была защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.
https://1prime.ru/20240829/zelenskiy-851193106.html
украина
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россия, украина, запад
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
11:47 29.08.2024
 
"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского

FP: нападение на Курскую область было огромной ошибкой Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Решение украинского лидера Владимира Зеленского совершить прорыв в Курскую область не повлияет позитивно на участь Украины, а лишь приведет к еще большим потерям в рядах ВСУ и новой волне эскалации конфликта. Об этом в статье для газеты Foreign Policy написал профессор Гарвардского университета Стивен Уолт.
"Было бы чудовищной ошибкой полагать, <...> что (атака на Курскую область. ред.) позволит Украине получить дополнительную военную помощь и вернуть Крым и Донбасс", — отметил эксперт.
Уолт добавил, что подобное решение украинского руководства демонстрирует тупиковую ситуацию на поле боя для армии Украины.
ВСУ осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью, по словам Путина, была защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
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