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Завод "Горизонт" запустит в Ростове производство беспилотных вертолетов - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Завод "Горизонт" запустит в Ростове производство беспилотных вертолетов
Завод "Горизонт" запустит в Ростове производство беспилотных вертолетов - 29.08.2024, ПРАЙМ
Завод "Горизонт" запустит в Ростове производство беспилотных вертолетов
Завод "Горизонт" планирует в 2025 году запустить в Ростове-на-Дону производство беспилотных вертолетов, сообщило агентство инвестиционного развития (АИР)... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T17:10+0300
2024-08-29T17:14+0300
вооружения
вертолеты
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — ПРАЙМ. Завод "Горизонт" планирует в 2025 году запустить в Ростове-на-Дону производство беспилотных вертолетов, сообщило агентство инвестиционного развития (АИР) Ростовской области. Проект может быть реализован в сотрудничестве с белорусскими и ростовскими компаниями. Генеральный директор АО "Горизонт" Дмитрий Григорьев сообщил, что уже есть договоренности с ведущим мировым производителем беспилотных вертолетов "КБ Беспилотные Вертолеты"."Запуск производства беспилотных вертолётов в Ростове-на-Дону предварительно запланирован на второй квартал 2025 года, инвестиции по первому этапу проекта оцениваются в 500 миллионов рублей", — говорится в сообщении. По словам гендиректора АИР Игоря Буракова, на нынешнем этапе по этому проекту ведутся работы по вовлечению в него различных профильных компаний, в том числе ГК "Бештау", "Элмика". "В рамках проекта на производственной базе "Горизонта" также планируется создание межрегионального центра по обслуживанию и ремонту беспилотных летательных аппаратов и подготовке специалистов по управлению такой техникой", - отметил он. Завод "Горизонт" производит беспилотные авиационные системы с 2011 года. Сначала они выпускались совместно с австрийской компанией, которая прекратила работу в России. Сейчас "Горизонт" планирует включиться в национальный проект "Беспилотные авиационные системы", в рамках которого в регионах, в том числе в Ростовской области, создают профильные научно-производственные центры. Беспилотные вертолеты будут использоваться для мониторинга производственных площадок, промышленных объектов, сельхозугодий, химических обработок полей, картографии, грузоперевозок.
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вертолеты, ростов-на-дону
Вооружения, вертолеты, РОСТОВ-НА-ДОНУ
17:10 29.08.2024 (обновлено: 17:14 29.08.2024)
 
Завод "Горизонт" запустит в Ростове производство беспилотных вертолетов

Завод "Горизонт" запустит в Ростове производство беспилотных вертолетов

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота вертолета Ка-52 группировки "Юг" на Артемовском направлении
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — ПРАЙМ. Завод "Горизонт" планирует в 2025 году запустить в Ростове-на-Дону производство беспилотных вертолетов, сообщило агентство инвестиционного развития (АИР) Ростовской области.
Проект может быть реализован в сотрудничестве с белорусскими и ростовскими компаниями. Генеральный директор АО "Горизонт" Дмитрий Григорьев сообщил, что уже есть договоренности с ведущим мировым производителем беспилотных вертолетов "КБ Беспилотные Вертолеты".
"Запуск производства беспилотных вертолётов в Ростове-на-Дону предварительно запланирован на второй квартал 2025 года, инвестиции по первому этапу проекта оцениваются в 500 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
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По словам гендиректора АИР Игоря Буракова, на нынешнем этапе по этому проекту ведутся работы по вовлечению в него различных профильных компаний, в том числе ГК "Бештау", "Элмика".
"В рамках проекта на производственной базе "Горизонта" также планируется создание межрегионального центра по обслуживанию и ремонту беспилотных летательных аппаратов и подготовке специалистов по управлению такой техникой", - отметил он.
Завод "Горизонт" производит беспилотные авиационные системы с 2011 года. Сначала они выпускались совместно с австрийской компанией, которая прекратила работу в России.
Сейчас "Горизонт" планирует включиться в национальный проект "Беспилотные авиационные системы", в рамках которого в регионах, в том числе в Ростовской области, создают профильные научно-производственные центры. Беспилотные вертолеты будут использоваться для мониторинга производственных площадок, промышленных объектов, сельхозугодий, химических обработок полей, картографии, грузоперевозок.
 
ВооружениявертолетыРОСТОВ-НА-ДОНУ
 
 
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