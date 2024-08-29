https://1prime.ru/20240829/vertolety-851209079.html

Завод "Горизонт" запустит в Ростове производство беспилотных вертолетов

Завод "Горизонт" запустит в Ростове производство беспилотных вертолетов - 29.08.2024, ПРАЙМ

Завод "Горизонт" запустит в Ростове производство беспилотных вертолетов

Завод "Горизонт" планирует в 2025 году запустить в Ростове-на-Дону производство беспилотных вертолетов, сообщило агентство инвестиционного развития (АИР)... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T17:10+0300

2024-08-29T17:10+0300

2024-08-29T17:14+0300

вооружения

вертолеты

ростов-на-дону

https://cdnn.1prime.ru/img/84121/78/841217813_0:0:2509:1412_1920x0_80_0_0_14b61bee1d866dd057fcb6e2b5c72fe8.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — ПРАЙМ. Завод "Горизонт" планирует в 2025 году запустить в Ростове-на-Дону производство беспилотных вертолетов, сообщило агентство инвестиционного развития (АИР) Ростовской области. Проект может быть реализован в сотрудничестве с белорусскими и ростовскими компаниями. Генеральный директор АО "Горизонт" Дмитрий Григорьев сообщил, что уже есть договоренности с ведущим мировым производителем беспилотных вертолетов "КБ Беспилотные Вертолеты"."Запуск производства беспилотных вертолётов в Ростове-на-Дону предварительно запланирован на второй квартал 2025 года, инвестиции по первому этапу проекта оцениваются в 500 миллионов рублей", — говорится в сообщении. По словам гендиректора АИР Игоря Буракова, на нынешнем этапе по этому проекту ведутся работы по вовлечению в него различных профильных компаний, в том числе ГК "Бештау", "Элмика". "В рамках проекта на производственной базе "Горизонта" также планируется создание межрегионального центра по обслуживанию и ремонту беспилотных летательных аппаратов и подготовке специалистов по управлению такой техникой", - отметил он. Завод "Горизонт" производит беспилотные авиационные системы с 2011 года. Сначала они выпускались совместно с австрийской компанией, которая прекратила работу в России. Сейчас "Горизонт" планирует включиться в национальный проект "Беспилотные авиационные системы", в рамках которого в регионах, в том числе в Ростовской области, создают профильные научно-производственные центры. Беспилотные вертолеты будут использоваться для мониторинга производственных площадок, промышленных объектов, сельхозугодий, химических обработок полей, картографии, грузоперевозок.

https://1prime.ru/20240828/boepripasy-851186358.html

ростов-на-дону

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вертолеты, ростов-на-дону