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"Воровство": в Кремле отреагировали на передачу Киеву доходов с активов РФ
"Воровство": в Кремле отреагировали на передачу Киеву доходов с активов РФ - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Воровство": в Кремле отреагировали на передачу Киеву доходов с активов РФ
Передача Киеву доходов от замороженных российских активов в размере 1,4 миллиарда евро является незаконной и будет иметь юридические последствия, подчеркнул... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T13:08+0300
2024-08-29T13:08+0300
2024-08-29T13:08+0300
политика
дмитрий песков
жозеп боррель
замороженные российские активы
ес
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Передача Киеву доходов от замороженных российских активов в размере 1,4 миллиарда евро является незаконной и будет иметь юридические последствия, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз уже направил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов России Киеву и европейским странам для военных поставок. Он также добавил, что 6 миллиардов помощи Киеву остаются заблокированными из-за отсутствия единства среди членов Союза."Это ничто иное, как незаконная экспроприация, по-русски говоря - воровство наших денег", - резюмировал пресс-секретарь.
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дмитрий песков, жозеп боррель, замороженные российские активы, ес
Политика, Дмитрий Песков, Жозеп Боррель, замороженные российские активы, ЕС
"Воровство": в Кремле отреагировали на передачу Киеву доходов с активов РФ
Песков: передача Киеву ЕС 1,4 млрд евро будет иметь юридические последствия
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Передача Киеву доходов от замороженных российских активов в размере 1,4 миллиарда евро является незаконной и будет иметь юридические последствия, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз уже направил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов России Киеву и европейским странам для военных поставок. Он также добавил, что 6 миллиардов помощи Киеву остаются заблокированными из-за отсутствия единства среди членов Союза.
"Это ничто иное, как незаконная экспроприация, по-русски говоря - воровство наших денег", - резюмировал пресс-секретарь.
Боррель призвал ЕС полностью снять ограничения на удары ВСУ по России