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Украина провоцирует Россию на ядерную войну — так велят США
Украина провоцирует Россию на ядерную войну — так велят США - 29.08.2024, ПРАЙМ
Украина провоцирует Россию на ядерную войну — так велят США
Целью договора Украины с Западом является ослабление России до такой степени, чтобы она развалилась. В погоне за этой целью киевская власть рискует втянуться в... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T16:22+0300
2024-08-29T16:22+0300
2024-08-29T16:22+0300
вооружения
россия
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ядерное оружие
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Целью договора Украины с Западом является ослабление России до такой степени, чтобы она развалилась. В погоне за этой целью киевская власть рискует втянуться в мировую войну, безрассудно провоцируя Москву на ядерный контрудар. Об этом говорится в материале издания Junge Welt.В издании отметили, что недавние атаки на российские воинские части стратегической обороны имеют стратегическую целью втянуть НАТО в войну."Это соответствует политике авантюризма на грани ядерного конфликта. Так происходило во времена монополии США на разработку атомных бомб, с момента принятия решения о расширении НАТО на Восток — и с отмены Вашингтоном в 2002 году Договора по ПРО после 30 лет его действия", - сказано в статье.США и их союзники в Восточной Европе теряют контроль над своей политикой в отношении России. Установка противоракетной обороны в Польше и Румынии вызвала асимметричный ответ со стороны России, что увеличило риск ядерного контрудара, заметили авторы материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина, ядерное оружие
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ядерное оружие
Украина провоцирует Россию на ядерную войну — так велят США
Junge Welt: Украина ходит по краю ядерной войны
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ.
Целью договора Украины с Западом является ослабление России до такой степени, чтобы она развалилась. В погоне за этой целью киевская власть рискует втянуться в мировую войну, безрассудно провоцируя Москву на ядерный контрудар. Об этом говорится
в материале издания Junge Welt.
В издании отметили, что недавние атаки на российские воинские части стратегической обороны имеют стратегическую целью втянуть НАТО в войну.
"Это соответствует политике авантюризма на грани ядерного конфликта. Так происходило во времена монополии США на разработку атомных бомб, с момента принятия решения о расширении НАТО на Восток — и с отмены Вашингтоном в 2002 году Договора по ПРО после 30 лет его действия", - сказано в статье.
США и их союзники в Восточной Европе теряют контроль над своей политикой в отношении России. Установка противоракетной обороны в Польше и Румынии вызвала асимметричный ответ со стороны России, что увеличило риск ядерного контрудара, заметили авторы материала.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией