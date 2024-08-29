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Украина провоцирует Россию на ядерную войну — так велят США - 29.08.2024, ПРАЙМ
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Украина провоцирует Россию на ядерную войну — так велят США
Украина провоцирует Россию на ядерную войну — так велят США - 29.08.2024, ПРАЙМ
Украина провоцирует Россию на ядерную войну — так велят США
Целью договора Украины с Западом является ослабление России до такой степени, чтобы она развалилась. В погоне за этой целью киевская власть рискует втянуться в... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T16:22+0300
2024-08-29T16:22+0300
вооружения
россия
украина
ядерное оружие
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Целью договора Украины с Западом является ослабление России до такой степени, чтобы она развалилась. В погоне за этой целью киевская власть рискует втянуться в мировую войну, безрассудно провоцируя Москву на ядерный контрудар. Об этом говорится в материале издания Junge Welt.В издании отметили, что недавние атаки на российские воинские части стратегической обороны имеют стратегическую целью втянуть НАТО в войну."Это соответствует политике авантюризма на грани ядерного конфликта. Так происходило во времена монополии США на разработку атомных бомб, с момента принятия решения о расширении НАТО на Восток — и с отмены Вашингтоном в 2002 году Договора по ПРО после 30 лет его действия", - сказано в статье.США и их союзники в Восточной Европе теряют контроль над своей политикой в отношении России. Установка противоракетной обороны в Польше и Румынии вызвала асимметричный ответ со стороны России, что увеличило риск ядерного контрудара, заметили авторы материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240829/ssha-851191528.html
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россия, украина, ядерное оружие
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ядерное оружие
16:22 29.08.2024
 
Украина провоцирует Россию на ядерную войну — так велят США

Junge Welt: Украина ходит по краю ядерной войны

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Целью договора Украины с Западом является ослабление России до такой степени, чтобы она развалилась. В погоне за этой целью киевская власть рискует втянуться в мировую войну, безрассудно провоцируя Москву на ядерный контрудар. Об этом говорится в материале издания Junge Welt.
В издании отметили, что недавние атаки на российские воинские части стратегической обороны имеют стратегическую целью втянуть НАТО в войну.
"Это соответствует политике авантюризма на грани ядерного конфликта. Так происходило во времена монополии США на разработку атомных бомб, с момента принятия решения о расширении НАТО на Восток — и с отмены Вашингтоном в 2002 году Договора по ПРО после 30 лет его действия", - сказано в статье.
США и их союзники в Восточной Европе теряют контроль над своей политикой в отношении России. Установка противоракетной обороны в Польше и Румынии вызвала асимметричный ответ со стороны России, что увеличило риск ядерного контрудара, заметили авторы материала.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаги США
В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией
06:54
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАядерное оружие
 
 
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