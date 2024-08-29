https://1prime.ru/20240829/voyna-851208074.html

Украина провоцирует Россию на ядерную войну — так велят США

Украина провоцирует Россию на ядерную войну — так велят США - 29.08.2024, ПРАЙМ

Украина провоцирует Россию на ядерную войну — так велят США

Целью договора Украины с Западом является ослабление России до такой степени, чтобы она развалилась. В погоне за этой целью киевская власть рискует втянуться в... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T16:22+0300

2024-08-29T16:22+0300

2024-08-29T16:22+0300

вооружения

россия

украина

ядерное оружие

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Целью договора Украины с Западом является ослабление России до такой степени, чтобы она развалилась. В погоне за этой целью киевская власть рискует втянуться в мировую войну, безрассудно провоцируя Москву на ядерный контрудар. Об этом говорится в материале издания Junge Welt.В издании отметили, что недавние атаки на российские воинские части стратегической обороны имеют стратегическую целью втянуть НАТО в войну."Это соответствует политике авантюризма на грани ядерного конфликта. Так происходило во времена монополии США на разработку атомных бомб, с момента принятия решения о расширении НАТО на Восток — и с отмены Вашингтоном в 2002 году Договора по ПРО после 30 лет его действия", - сказано в статье.США и их союзники в Восточной Европе теряют контроль над своей политикой в отношении России. Установка противоракетной обороны в Польше и Румынии вызвала асимметричный ответ со стороны России, что увеличило риск ядерного контрудара, заметили авторы материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240829/ssha-851191528.html

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россия, украина, ядерное оружие