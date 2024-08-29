https://1prime.ru/20240829/vyruchka-851198707.html

Выручка Huawei в первом полугодии выросла на 34,3%

Выручка Huawei в первом полугодии выросла на 34,3% - 29.08.2024, ПРАЙМ

Выручка Huawei в первом полугодии выросла на 34,3%

Выручка китайской телекоммуникационной Huawei в первом полугодии выросла на 34,3% в годовом выражении и составила 417,5 миллиарда юаней (около 54 миллиардов... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T12:11+0300

2024-08-29T12:11+0300

2024-08-29T12:11+0300

huawei

выручка

рентабельность

чистая прибыль

https://cdnn.1prime.ru/img/83147/05/831470595_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_19062655091a53a089d86b8fa1495048.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Выручка китайской телекоммуникационной Huawei в первом полугодии выросла на 34,3% в годовом выражении и составила 417,5 миллиарда юаней (около 54 миллиардов долларов по текущему курсу), сообщила компания. Рентабельность по чистой прибыли снизилась до 13,2% с 15% за аналогичный период прошлого года. Данных о чистой прибыли за минувшее полугодие компания не раскрыла. "В целом, наши показатели соответствуют прогнозам. В дальнейшем мы продолжим обеспечивать высокое качество всех рабочих процессов, будем оптимизировать наш портфель заказов для повышения устойчивости бизнеса и создания процветающей экосистемы. Наша главная цель - предоставлять клиентам еще более конкурентоспособные продукты и решения ", - приводятся в релизе слова председателя совета директоров Huawei Эрика Сю (Eric Xu). Финансовые итоги второго квартала Huawei не раскрыла. Huawei - один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.

https://1prime.ru/20240829/pribyl-851198516.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

huawei, выручка, рентабельность, чистая прибыль