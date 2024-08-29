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Выручка Huawei в первом полугодии выросла на 34,3%
Выручка Huawei в первом полугодии выросла на 34,3% - 29.08.2024, ПРАЙМ
Выручка Huawei в первом полугодии выросла на 34,3%
Выручка китайской телекоммуникационной Huawei в первом полугодии выросла на 34,3% в годовом выражении и составила 417,5 миллиарда юаней (около 54 миллиардов... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T12:11+0300
2024-08-29T12:11+0300
2024-08-29T12:11+0300
huawei
выручка
рентабельность
чистая прибыль
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Выручка китайской телекоммуникационной Huawei в первом полугодии выросла на 34,3% в годовом выражении и составила 417,5 миллиарда юаней (около 54 миллиардов долларов по текущему курсу), сообщила компания. Рентабельность по чистой прибыли снизилась до 13,2% с 15% за аналогичный период прошлого года. Данных о чистой прибыли за минувшее полугодие компания не раскрыла. "В целом, наши показатели соответствуют прогнозам. В дальнейшем мы продолжим обеспечивать высокое качество всех рабочих процессов, будем оптимизировать наш портфель заказов для повышения устойчивости бизнеса и создания процветающей экосистемы. Наша главная цель - предоставлять клиентам еще более конкурентоспособные продукты и решения ", - приводятся в релизе слова председателя совета директоров Huawei Эрика Сю (Eric Xu). Финансовые итоги второго квартала Huawei не раскрыла. Huawei - один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.
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huawei, выручка, рентабельность, чистая прибыль
Huawei, выручка, рентабельность, чистая прибыль
Выручка Huawei в первом полугодии выросла на 34,3%
Выручка Huawei в первом полугодии выросла до $54 млрд
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Выручка китайской телекоммуникационной Huawei в первом полугодии выросла на 34,3% в годовом выражении и составила 417,5 миллиарда юаней (около 54 миллиардов долларов по текущему курсу), сообщила компания.
Рентабельность по чистой прибыли снизилась до 13,2% с 15% за аналогичный период прошлого года. Данных о чистой прибыли за минувшее полугодие компания не раскрыла.
"В целом, наши показатели соответствуют прогнозам. В дальнейшем мы продолжим обеспечивать высокое качество всех рабочих процессов, будем оптимизировать наш портфель заказов для повышения устойчивости бизнеса и создания процветающей экосистемы. Наша главная цель - предоставлять клиентам еще более конкурентоспособные продукты и решения ", - приводятся в релизе слова председателя совета директоров Huawei Эрика Сю (Eric Xu).
Финансовые итоги второго квартала Huawei не раскрыла.
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Huawei - один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.