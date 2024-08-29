https://1prime.ru/20240829/yandeks-market-851200103.html

"Яндекс Маркет" поможет жителям Курской области подготовить детей к школе

"Яндекс Маркет" поможет жителям Курской области подготовить детей к школе - 29.08.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Маркет" поможет жителям Курской области подготовить детей к школе

"Яндекс Маркет" совместно с порталом "Госуслуги" помогает пострадавшим жителям Курской области подготовить детей к школе: маркетплейс направил промокоды в 3... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T12:51+0300

2024-08-29T12:51+0300

2024-08-29T12:51+0300

россия

яндекс маркет

https://cdnn.1prime.ru/img/83892/15/838921589_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_298908f6ecccc5c623b279880fef80a0.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" совместно с порталом "Госуслуги" помогает пострадавшим жителям Курской области подготовить детей к школе: маркетплейс направил промокоды в 3 тысячи рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет для закупок необходимого, сообщили Минцифры в своем Telegram-канале. "Госуслуги" и "Яндекс Маркет" объединились для поддержки школьников Курской области. "Яндекс Маркет" совместно с "Госуслугами" помогает жителям Курской области подготовить детей к школе. Перед началом учебного года маркетплейс направил промокоды на 3 тысячи рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, пострадавшего в Курской области", - сказано в сообщении. Компания направила пострадавшим промокоды в СМС на телефоны, указанные в заявлениях на выплаты на "Госуслугах". Они будут действовать до 15 сентября. Средства можно потрать на покупку канцелярских принадлежностей, одежды, книг и других товаров на "Яндекс Маркете". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства заверил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://1prime.ru/20240815/yandeks-850917600.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, яндекс маркет