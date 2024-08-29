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"Яндекс Маркет" поможет жителям Курской области подготовить детей к школе - 29.08.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс Маркет" поможет жителям Курской области подготовить детей к школе
"Яндекс Маркет" поможет жителям Курской области подготовить детей к школе - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Яндекс Маркет" поможет жителям Курской области подготовить детей к школе
"Яндекс Маркет" совместно с порталом "Госуслуги" помогает пострадавшим жителям Курской области подготовить детей к школе: маркетплейс направил промокоды в 3... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T12:51+0300
2024-08-29T12:51+0300
россия
яндекс маркет
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" совместно с порталом "Госуслуги" помогает пострадавшим жителям Курской области подготовить детей к школе: маркетплейс направил промокоды в 3 тысячи рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет для закупок необходимого, сообщили Минцифры в своем Telegram-канале. "Госуслуги" и "Яндекс Маркет" объединились для поддержки школьников Курской области. "Яндекс Маркет" совместно с "Госуслугами" помогает жителям Курской области подготовить детей к школе. Перед началом учебного года маркетплейс направил промокоды на 3 тысячи рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, пострадавшего в Курской области", - сказано в сообщении. Компания направила пострадавшим промокоды в СМС на телефоны, указанные в заявлениях на выплаты на "Госуслугах". Они будут действовать до 15 сентября. Средства можно потрать на покупку канцелярских принадлежностей, одежды, книг и других товаров на "Яндекс Маркете". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства заверил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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5
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россия, яндекс маркет
РОССИЯ, Яндекс Маркет
12:51 29.08.2024
 
"Яндекс Маркет" поможет жителям Курской области подготовить детей к школе

Минцифры: "Яндекс Маркет" поможет жителям Курска подготовить детей к школе

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЯндекс Маркет
Яндекс Маркет - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" совместно с порталом "Госуслуги" помогает пострадавшим жителям Курской области подготовить детей к школе: маркетплейс направил промокоды в 3 тысячи рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет для закупок необходимого, сообщили Минцифры в своем Telegram-канале.
"Госуслуги" и "Яндекс Маркет" объединились для поддержки школьников Курской области. "Яндекс Маркет" совместно с "Госуслугами" помогает жителям Курской области подготовить детей к школе. Перед началом учебного года маркетплейс направил промокоды на 3 тысячи рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, пострадавшего в Курской области", - сказано в сообщении.
Компания направила пострадавшим промокоды в СМС на телефоны, указанные в заявлениях на выплаты на "Госуслугах". Они будут действовать до 15 сентября. Средства можно потрать на покупку канцелярских принадлежностей, одежды, книг и других товаров на "Яндекс Маркете".
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15 августа, 20:59
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства заверил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
 
РОССИЯЯндекс Маркет
 
 
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