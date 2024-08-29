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Курс юаня в начале торгов повышается
Курс юаня в начале торгов повышается - 29.08.2024, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов повышается
Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты растет до 11,91 рубля, следует из данных Московской биржи. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T10:05+0300
2024-08-29T10:05+0300
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты растет до 11,91 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск растет на 7 копеек, до 11,91 рубля.
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юань, мосбиржа, рубль
юань, Мосбиржа, Экономика, рубль
Курс юаня в начале торгов повышается
Мосбиржа: курс юаня в начале торгов повышается на 4 копейки до 11,91 рубля
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты растет до 11,91 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск растет на 7 копеек, до 11,91 рубля.