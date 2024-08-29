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Рубль днем умеренно снижается против юаня на Мосбирже
Рубль днем умеренно снижается против юаня на Мосбирже - 29.08.2024, ПРАЙМ
Рубль днем умеренно снижается против юаня на Мосбирже
Курс рубля днем умеренно снижается против юаня, ранее в ходе торгов четверга китайская валюта уже обновляла недельный максимум, поднявшись до 11,97 рубля,... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T14:43+0300
2024-08-29T14:43+0300
2024-08-29T14:43+0300
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Курс рубля днем умеренно снижается против юаня, ранее в ходе торгов четверга китайская валюта уже обновляла недельный максимум, поднявшись до 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.30 мск растет на 6 копеек, до 11,89 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 98 миллиардов рублей. На российском биржевом валютном рынке все спокойно, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Рубль увеличивает волатильность, но среднесрочный тренд сформировать пока не может", - добавляет он. Налоговый период августа пройден, при этом доллар на "внебирже" может сохранить движение около отметки 90 рублей в краткосрочной перспективе, рассчитывает Владислав Антонов из BitRiver. "Его рост до 93 рублей тоже не станет проблемой для ЦБ и Минфина, поскольку торги ведутся в широком диапазоне 80,5-94,5 рубля. Пока курс находится в нем, регулятор не будет обращать внимание на повышенную волатильность", - полагает он.
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рубль, юань, курсы валют, мосбиржа
Экономика, рубль, юань, Курсы валют, Мосбиржа
Рубль днем умеренно снижается против юаня на Мосбирже
Курс юаня расчетами "завтра" растет на 6 копеек до 11,89 рубля
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Курс рубля днем умеренно снижается против юаня, ранее в ходе торгов четверга китайская валюта уже обновляла недельный максимум, поднявшись до 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.30 мск растет на 6 копеек, до 11,89 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 98 миллиардов рублей.
На российском биржевом валютном рынке все спокойно, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Рубль увеличивает волатильность, но среднесрочный тренд сформировать пока не может", - добавляет он.
Налоговый период августа пройден, при этом доллар на "внебирже" может сохранить движение около отметки 90 рублей в краткосрочной перспективе, рассчитывает Владислав Антонов из BitRiver.
"Его рост до 93 рублей тоже не станет проблемой для ЦБ и Минфина, поскольку торги ведутся в широком диапазоне 80,5-94,5 рубля. Пока курс находится в нем, регулятор не будет обращать внимание на повышенную волатильность", - полагает он.
Доля доллара в трансграничных платежах Китая упала вдвое