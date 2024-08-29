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Рубль днем умеренно снижается против юаня на Мосбирже - 29.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240829/yuan-851204455.html
Рубль днем умеренно снижается против юаня на Мосбирже
Рубль днем умеренно снижается против юаня на Мосбирже - 29.08.2024, ПРАЙМ
Рубль днем умеренно снижается против юаня на Мосбирже
Курс рубля днем умеренно снижается против юаня, ранее в ходе торгов четверга китайская валюта уже обновляла недельный максимум, поднявшись до 11,97 рубля,... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T14:43+0300
2024-08-29T14:43+0300
экономика
рубль
юань
курсы валют
мосбиржа
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Курс рубля днем умеренно снижается против юаня, ранее в ходе торгов четверга китайская валюта уже обновляла недельный максимум, поднявшись до 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.30 мск растет на 6 копеек, до 11,89 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 98 миллиардов рублей. На российском биржевом валютном рынке все спокойно, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Рубль увеличивает волатильность, но среднесрочный тренд сформировать пока не может", - добавляет он. Налоговый период августа пройден, при этом доллар на "внебирже" может сохранить движение около отметки 90 рублей в краткосрочной перспективе, рассчитывает Владислав Антонов из BitRiver. "Его рост до 93 рублей тоже не станет проблемой для ЦБ и Минфина, поскольку торги ведутся в широком диапазоне 80,5-94,5 рубля. Пока курс находится в нем, регулятор не будет обращать внимание на повышенную волатильность", - полагает он.
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рубль, юань, курсы валют, мосбиржа
Экономика, рубль, юань, Курсы валют, Мосбиржа
14:43 29.08.2024
 
Рубль днем умеренно снижается против юаня на Мосбирже

Курс юаня расчетами "завтра" растет на 6 копеек до 11,89 рубля

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Курс рубля днем умеренно снижается против юаня, ранее в ходе торгов четверга китайская валюта уже обновляла недельный максимум, поднявшись до 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.30 мск растет на 6 копеек, до 11,89 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 98 миллиардов рублей.
На российском биржевом валютном рынке все спокойно, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Рубль увеличивает волатильность, но среднесрочный тренд сформировать пока не может", - добавляет он.
Налоговый период августа пройден, при этом доллар на "внебирже" может сохранить движение около отметки 90 рублей в краткосрочной перспективе, рассчитывает Владислав Антонов из BitRiver.
"Его рост до 93 рублей тоже не станет проблемой для ЦБ и Минфина, поскольку торги ведутся в широком диапазоне 80,5-94,5 рубля. Пока курс находится в нем, регулятор не будет обращать внимание на повышенную волатильность", - полагает он.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
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