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Юань на Мосбирже завершил торги ростом до 11,93 рубля
Юань на Мосбирже завершил торги ростом до 11,93 рубля - 29.08.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил торги ростом до 11,93 рубля
Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта подорожала до 11,93 рубля, следует из данных Московской биржи. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T19:27+0300
2024-08-29T19:27+0300
2024-08-29T19:27+0300
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта подорожала до 11,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек, до 11,93 рубля.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юань, курсы валют, мосбиржа
юань, Курсы валют, Мосбиржа
Юань на Мосбирже завершил торги ростом до 11,93 рубля
Юань на Московской бирже завершил торги ростом до 11,93 рубля