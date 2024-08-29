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Юань на Мосбирже завершил торги ростом до 11,93 рубля

Юань на Мосбирже завершил торги ростом до 11,93 рубля - 29.08.2024, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже завершил торги ростом до 11,93 рубля

Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта подорожала до 11,93 рубля, следует из данных Московской биржи. | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T19:27+0300

2024-08-29T19:27+0300

2024-08-29T19:27+0300

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта подорожала до 11,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек, до 11,93 рубля.

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юань, курсы валют, мосбиржа