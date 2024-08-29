https://1prime.ru/20240829/zelenskiy-851193106.html
"Россия дала понять". В США раскрыли судьбу Зеленского
"Россия дала понять". В США раскрыли судьбу Зеленского - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Россия дала понять". В США раскрыли судьбу Зеленского
Россия находится на стадии окончательного разрешения конфликта в Украине, который завершится становлением Украины без режима Владимира Зеленского. Таким мнением | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T09:15+0300
2024-08-29T09:15+0300
2024-08-29T09:15+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия находится на стадии окончательного разрешения конфликта в Украине, который завершится становлением Украины без режима Владимира Зеленского. Таким мнением в беседе на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive поделился экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Русские сейчас находятся на том этапе, который я бы назвал окончательным разрешением конфликта, <...> Думаю, что это подразумевает Украину без режима Зеленского в Киеве", — заявил эксперт.По словам Макрегора, президент России Владимир Путин был готов к переговорам о мирном урегулировании, но сейчас Россия "ясно дала понять", что период переговоров подошел к концу.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью, по словам Путина, была защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.
https://1prime.ru/20240828/zelenskiy-851183593.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Россия дала понять". В США раскрыли судьбу Зеленского
Макгрегор: режим Зеленского будет устранен после атаки ВСУ на Курскую область
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ.
Россия находится на стадии окончательного разрешения конфликта в Украине, который завершится становлением Украины без режима Владимира Зеленского. Таким мнением в беседе на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive поделился
экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Русские сейчас находятся на том этапе, который я бы назвал окончательным разрешением конфликта, <...> Думаю, что это подразумевает Украину
без режима Зеленского в Киеве", — заявил эксперт.
По словам Макрегора, президент России Владимир Путин был готов к переговорам о мирном урегулировании, но сейчас Россия "ясно дала понять", что период переговоров подошел к концу.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью, по словам Путина, была защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.
"Ла-ла Ленд": в США рассказали о состоянии Зеленского