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Экспорт зерна из Подмосковья значительно увеличился
Экспорт зерна из Подмосковья значительно увеличился - 29.08.2024, ПРАЙМ
Экспорт зерна из Подмосковья значительно увеличился
Экспорт зерна из Подмосковья к середине августа текущего года увеличился в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили в пресс-службе... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T17:10+0300
2024-08-29T17:10+0300
2024-08-29T17:10+0300
зерно
экспорт
подмосковье
зерновые культуры
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Экспорт зерна из Подмосковья к середине августа текущего года увеличился в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Экспорт зерновых культур, произведённых в Московской области, к середине августа текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем составил 92 918 тонн, что в 6,3 раза превышает показатель сопоставимого периода 2023 года", - отметили в пресс-службе. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Двойных, ключевыми направлениями поставок стали страны Ближнего Востока и Закавказья, на которые пришлось 50,2% от общего объёма экспорта. В страны Азии было направлено 41,3% зерна, в Восточную Европу - 6,9%, в Юго-Восточную Азию - 1,3%. "По данным ФГБУ "Агроэкспорт", наиболее значимый рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по таким видам зерновых, как пшеница, кукуруза, ячмень, сорго и овёс. Экспорт пшеницы увеличился в 10 раз, достигнув объема в 34 407 тонн, кукурузы — в 10 раз по объему (37 686 тонн), ячменя — в 6,6 раз (9 267 тонн), а экспорт овса возрос на 135% (3 877 тонн)", - отметил Двойных, слова которого приводит пресс-служба минсельхозпрода.
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зерно, экспорт, подмосковье, зерновые культуры
зерно, экспорт, ПОДМОСКОВЬЕ, зерновые культуры
Экспорт зерна из Подмосковья значительно увеличился
Экспорт зерна из Подмосковья вырос более чем в шесть раз относительно 2023 года
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Экспорт зерна из Подмосковья к середине августа текущего года увеличился в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Экспорт зерновых культур, произведённых в Московской области, к середине августа текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем составил 92 918 тонн, что в 6,3 раза превышает показатель сопоставимого периода 2023 года", - отметили в пресс-службе.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Двойных, ключевыми направлениями поставок стали страны Ближнего Востока и Закавказья, на которые пришлось 50,2% от общего объёма экспорта. В страны Азии было направлено 41,3% зерна, в Восточную Европу - 6,9%, в Юго-Восточную Азию - 1,3%.
"По данным ФГБУ "Агроэкспорт", наиболее значимый рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по таким видам зерновых, как пшеница, кукуруза, ячмень, сорго и овёс. Экспорт пшеницы увеличился в 10 раз, достигнув объема в 34 407 тонн, кукурузы — в 10 раз по объему (37 686 тонн), ячменя — в 6,6 раз (9 267 тонн), а экспорт овса возрос на 135% (3 877 тонн)", - отметил Двойных, слова которого приводит пресс-служба минсельхозпрода.
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