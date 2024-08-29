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Роснедра выставили на аукцион месторождение золота в Бурятии
Роснедра выставили на аукцион месторождение золота в Бурятии - 29.08.2024, ПРАЙМ
Роснедра выставили на аукцион месторождение золота в Бурятии
Роснедра выставили на аукцион Зэгэнгольское месторождение с запасами золота в Бурятии со стартовым платежом 445,13 миллиона рублей, торги пройдут 21 октября,... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T14:56+0300
2024-08-29T14:56+0300
2024-08-29T14:59+0300
золото
запасы золота
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион Зэгэнгольское месторождение с запасами золота в Бурятии со стартовым платежом 445,13 миллиона рублей, торги пройдут 21 октября, следует из данных информационной системы "ГИС "Торги". Срок действия лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых - 20 лет. Подача заявок завершается 7 октября. Месторождение расположено на территории Окинского района Бурятии на границе с Иркутской областью. Его площадь составляет 1,65 квадратного километра. Участок недр, передаваемый в пользование, содержит золото из коренных (рудных) месторождений. Для открытой добычи балансовые запасы золота по категории С1 составляют 4,314 тонн, по категории С2 - 1,161 тонн. Для подземной добычи балансовые запасы по категории С2 оцениваются в 6,169 тонн золота. Прогнозные ресурсы рудного золота по категории Р1 составляют 15 тонн, следует из приложения к приказу Дальнедр.
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золото, запасы золота
Роснедра выставили на аукцион месторождение золота в Бурятии
Аукцион на месторождение золота от 445 млн рублей пройдет в Бурятии 21 октября
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион Зэгэнгольское месторождение с запасами золота в Бурятии со стартовым платежом 445,13 миллиона рублей, торги пройдут 21 октября, следует из данных информационной системы "ГИС "Торги".
Срок действия лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых - 20 лет. Подача заявок завершается 7 октября.
Месторождение расположено на территории Окинского района Бурятии на границе с Иркутской областью. Его площадь составляет 1,65 квадратного километра.
Участок недр, передаваемый в пользование, содержит золото из коренных (рудных) месторождений. Для открытой добычи балансовые запасы золота по категории С1 составляют 4,314 тонн, по категории С2 - 1,161 тонн. Для подземной добычи балансовые запасы по категории С2 оцениваются в 6,169 тонн золота. Прогнозные ресурсы рудного золота по категории Р1 составляют 15 тонн, следует из приложения к приказу Дальнедр.