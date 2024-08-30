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В России продлили срок для обмена заблокированных активов

В России продлили срок для обмена заблокированных активов - 30.08.2024, ПРАЙМ

В России продлили срок для обмена заблокированных активов

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций России увеличила срок для проведения операций с иностранными ценными | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T21:25+0300

2024-08-30T21:25+0300

2024-08-30T21:25+0300

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций России увеличила срок для проведения операций с иностранными ценными бумагами в рамках обмена заблокированных активов, следует из заявления российского Минфина. Так, расчеты по сделкам были запланированы на 12 августа, крайний срок, до которого они должны были завершиться - 1 сентября текущего года. "Подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации принято решение о продлении до 12 октября 2024 года сроков совершения операций (сделок) с иностранными ценными бумагами", - объявили в министерствеРанее "Инвестиционная палата", организатор обмена иностранными активами, сообщила о проведении расчетов по заявкам от инвесторов. В связи с этим заявки на продажу заблокированных иностранных активов в "Т-Инвестициях" были частично исполнены.

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минфин рф, активы, иностранные активы, россия