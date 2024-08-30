Рынки ждут сегодняшних данных по инфляции США

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. На финансовых рынках приближается завершение торговой недели. Разочарование от довольно скромного отчета о прибыли техногиганта Nvidia длилось недолго и вчера на Wall Street уже наблюдался пусть и скромный, но рост большинства индексов. В частности, Dow Jones прибавил 0,59%.А вот в Азиатском регионе цифры гораздо более уверенные - лидер роста корейский Hang Seng показал рост сразу на 1,76%.Сегодня состоится публикация ключевых данных недели по потребительским расходам - аналитики ждут роста в 0,2% месяц к месяцу и 2,6% год к году. Стоит отметить, что после июльских отчетов по индексу потребительских цен - основное внимание тут будет уделено округлению до сотых, что может привести к росту либо 2,6% год к году, либо 2,7%. Первый сценарий - медвежий, второй - более бычий, на рост доллара.Если же разбирать общее положение вещей, то на данный момент стоит признать, что Федрезерву удается довольно уверенно сокращать темпы потребительской инфляции, при этом сама американская экономика демонстрирует неплохие показатели. Так, вчера вторая оценка ВВП США оказалась лучше предварительной (3,0% против 2,8% квартал к кварталу). Что убирает повышенную нервозность рынка и излишние разговоры о скором наступлении рецессии.Исходя из данных показателей, на рынке продолжает доминировать уверенность в снижении ставок ФРС в сентябре - главный вопрос какими темпами. Пока более консервативный лагерь, кто ратует за снижение на 0,25%, доминирует - ему отдают 67,5% вероятности (согласно порталу CME Group). "Ястребов" в 2 раза меньше - 32,5%, однако все еще может измениться ближе к заседанию регулятора 18 сентября.Если вдруг все же ставку снизят сразу на 2 шага (0,5%), то для фондового рынка США это будет дополнительным стимулом к более бурному росту.
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. На финансовых рынках приближается завершение торговой недели. Разочарование от довольно скромного отчета о прибыли техногиганта Nvidia длилось недолго и вчера на Wall Street уже наблюдался пусть и скромный, но рост большинства индексов. В частности, Dow Jones прибавил 0,59%.
А вот в Азиатском регионе цифры гораздо более уверенные - лидер роста корейский Hang Seng показал рост сразу на 1,76%.
Сегодня состоится публикация ключевых данных недели по потребительским расходам - аналитики ждут роста в 0,2% месяц к месяцу и 2,6% год к году. Стоит отметить, что после июльских отчетов по индексу потребительских цен - основное внимание тут будет уделено округлению до сотых, что может привести к росту либо 2,6% год к году, либо 2,7%. Первый сценарий - медвежий, второй - более бычий, на рост доллара.
Если же разбирать общее положение вещей, то на данный момент стоит признать, что Федрезерву удается довольно уверенно сокращать темпы потребительской инфляции, при этом сама американская экономика демонстрирует неплохие показатели. Так, вчера вторая оценка ВВП США оказалась лучше предварительной (3,0% против 2,8% квартал к кварталу). Что убирает повышенную нервозность рынка и излишние разговоры о скором наступлении рецессии.
Исходя из данных показателей, на рынке продолжает доминировать уверенность в снижении ставок ФРС в сентябре - главный вопрос какими темпами. Пока более консервативный лагерь, кто ратует за снижение на 0,25%, доминирует - ему отдают 67,5% вероятности (согласно порталу CME Group). "Ястребов" в 2 раза меньше - 32,5%, однако все еще может измениться ближе к заседанию регулятора 18 сентября.
Если вдруг все же ставку снизят сразу на 2 шага (0,5%), то для фондового рынка США это будет дополнительным стимулом к более бурному росту.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.