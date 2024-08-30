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Рынки ждут сегодняшних данных по инфляции США - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Рынки ждут сегодняшних данных по инфляции США
Рынки ждут сегодняшних данных по инфляции США - 30.08.2024, ПРАЙМ
Рынки ждут сегодняшних данных по инфляции США
На финансовых рынках приближается завершение торговой недели. Разочарование от довольно скромного отчета о прибыли техногиганта Nvidia длилось недолго и вчера... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T19:49+0300
2024-08-30T19:49+0300
мнения аналитиков
финансовые рынки
nvidia
dow jones
hang seng
ставка фрс
инфляция в сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851238063.jpg?1725036584
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. На финансовых рынках приближается завершение торговой недели. Разочарование от довольно скромного отчета о прибыли техногиганта Nvidia длилось недолго и вчера на Wall Street уже наблюдался пусть и скромный, но рост большинства индексов. В частности, Dow Jones прибавил 0,59%.А вот в Азиатском регионе цифры гораздо более уверенные - лидер роста корейский Hang Seng показал рост сразу на 1,76%.Сегодня состоится публикация ключевых данных недели по потребительским расходам - аналитики ждут роста в 0,2% месяц к месяцу и 2,6% год к году. Стоит отметить, что после июльских отчетов по индексу потребительских цен - основное внимание тут будет уделено округлению до сотых, что может привести к росту либо 2,6% год к году, либо 2,7%. Первый сценарий - медвежий, второй - более бычий, на рост доллара.Если же разбирать общее положение вещей, то на данный момент стоит признать, что Федрезерву удается довольно уверенно сокращать темпы потребительской инфляции, при этом сама американская экономика демонстрирует неплохие показатели. Так, вчера вторая оценка ВВП США оказалась лучше предварительной (3,0% против 2,8% квартал к кварталу). Что убирает повышенную нервозность рынка и излишние разговоры о скором наступлении рецессии.Исходя из данных показателей, на рынке продолжает доминировать уверенность в снижении ставок ФРС в сентябре - главный вопрос какими темпами. Пока более консервативный лагерь, кто ратует за снижение на 0,25%, доминирует - ему отдают 67,5% вероятности (согласно порталу CME Group). "Ястребов" в 2 раза меньше - 32,5%, однако все еще может измениться ближе к заседанию регулятора 18 сентября.Если вдруг все же ставку снизят сразу на 2 шага (0,5%), то для фондового рынка США это будет дополнительным стимулом к более бурному росту.
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Олег Калманович
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0e/850889055_171:0:1024:853_100x100_80_0_0_e33ff37f66bbadfec4949431c17a9110.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансовые рынки, nvidia, dow jones, hang seng, ставка фрс, инфляция в сша
Мнения аналитиков, финансовые рынки, Nvidia, Dow Jones, Hang Seng, ставка ФРС, инфляция в США
19:49 30.08.2024
 

Рынки ждут сегодняшних данных по инфляции США

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Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
Олег Калманович
Главный аналитик Neomarkets
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. На финансовых рынках приближается завершение торговой недели. Разочарование от довольно скромного отчета о прибыли техногиганта Nvidia длилось недолго и вчера на Wall Street уже наблюдался пусть и скромный, но рост большинства индексов. В частности, Dow Jones прибавил 0,59%.
А вот в Азиатском регионе цифры гораздо более уверенные - лидер роста корейский Hang Seng показал рост сразу на 1,76%.
Сегодня состоится публикация ключевых данных недели по потребительским расходам - аналитики ждут роста в 0,2% месяц к месяцу и 2,6% год к году. Стоит отметить, что после июльских отчетов по индексу потребительских цен - основное внимание тут будет уделено округлению до сотых, что может привести к росту либо 2,6% год к году, либо 2,7%. Первый сценарий - медвежий, второй - более бычий, на рост доллара.
Если же разбирать общее положение вещей, то на данный момент стоит признать, что Федрезерву удается довольно уверенно сокращать темпы потребительской инфляции, при этом сама американская экономика демонстрирует неплохие показатели. Так, вчера вторая оценка ВВП США оказалась лучше предварительной (3,0% против 2,8% квартал к кварталу). Что убирает повышенную нервозность рынка и излишние разговоры о скором наступлении рецессии.
Исходя из данных показателей, на рынке продолжает доминировать уверенность в снижении ставок ФРС в сентябре - главный вопрос какими темпами. Пока более консервативный лагерь, кто ратует за снижение на 0,25%, доминирует - ему отдают 67,5% вероятности (согласно порталу CME Group). "Ястребов" в 2 раза меньше - 32,5%, однако все еще может измениться ближе к заседанию регулятора 18 сентября.
Если вдруг все же ставку снизят сразу на 2 шага (0,5%), то для фондового рынка США это будет дополнительным стимулом к более бурному росту.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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