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Названы самые популярные подержанные иномарки до одного миллиона рублей

Названы самые популярные подержанные иномарки до одного миллиона рублей - 30.08.2024, ПРАЙМ

Названы самые популярные подержанные иномарки до одного миллиона рублей

Сегмент автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей остается самым ходовым на вторичном рынке России с долей свыше 60%. Эксперты Авто.ру оценили, кто в... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T11:00+0300

2024-08-30T11:00+0300

2024-08-30T11:00+0300

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Сегмент автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей остается самым ходовым на вторичном рынке России с долей свыше 60%. Эксперты Авто.ру оценили, кто в него входит и определили топ-10 самых востребованных моделей.Проанализировав данные опубликованных на сервисе объявлений за восемь месяцев этого года, они выяснили, что наиболее распространенными являются машины из Японии (30%), Германии (19%) и Южной Кореи (18%). При этом доля китайских марок в категории до одного миллиона рублей составляет менее трех процентов. Если взять средние параметры автомобиля данной ценовой категории, то это седан с бензиновым двигателем, выпущенный 14 лет назад. Его пробег за это время приближается к 200 тысячам километров. Топ-10 рейтинга составили модели, которые в разные годы становились бестселлерами российского рынка. Первое место занял Ford Focus второго поколения. Его средняя цена в 2024 году составила 503 тысячи рублей. За ним на втором месте следует Renault Logan 2004 – 2015 (412,362 рубля). "Бронзу" взял не менее популярный в свое время Hyundai Solaris 2010 – 2014 (834,395 рубля). За этой топ-тройкой следуют Ford Focus 2011 – 2015 (891,237 рубля), Chevrolet Lacetti 2004 – 2013 (513,424 рубля) и Daewoo Matiz 2000 – 2015 (233,650 рубля). Затем идут Volkswagen Polo 2009 – 2015 (800,120 рубля), 8. Kia Rio 2011 – 2015 (893,911 рубля) и Chevrolet Lanos 2002 – 2009 (216,062 рубля). Замыкает рейтинг Opel Astra 2006 – 2014 (608,628 рубля).

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авторынок рф, цены на легковые автомобили, подержанные авто