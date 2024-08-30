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Маск заявил, что США стремительно приближаются к банкротству
Маск заявил, что США стремительно приближаются к банкротству - 30.08.2024, ПРАЙМ
Маск заявил, что США стремительно приближаются к банкротству
Американская экономика близится к банкротству из-за больших государственных расходов, считает бизнесмен и миллиардер Илон Маск. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T16:18+0300
2024-08-30T16:18+0300
2024-08-30T16:18+0300
экономика
госдолг сша
сша
илон маск
инфляция в сша
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Американская экономика близится к банкротству из-за больших государственных расходов, считает бизнесмен и миллиардер Илон Маск.Так он отреагировал на сообщение одного из пользователей соцсети X, утверждающего, что государственный долг Штатов будет увеличен на 16 трлн долларов до 2035 года."При нынешних темпах государственных расходов Америка стремительно приближается к банкротству. Чрезмерные государственные расходы, вот что влечет за собой инфляцию," - подчеркнул бизнесмен на своей странице. Как прогнозирует международный валютный фонд (МВФ), госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году.За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в более чем 35 триллиона долларов с 28 триллиона в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.
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госдолг сша, сша, илон маск, инфляция в сша
Экономика, госдолг США, США, Илон Маск, инфляция в США
Маск заявил, что США стремительно приближаются к банкротству
Маск: крупные государственные расходы ведут к инфляции
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Американская экономика близится к банкротству из-за больших государственных расходов, считает бизнесмен и миллиардер Илон Маск.
Так он отреагировал на сообщение одного из пользователей соцсети X, утверждающего, что государственный долг Штатов будет увеличен на 16 трлн долларов до 2035 года.
"При нынешних темпах государственных расходов Америка стремительно приближается к банкротству. Чрезмерные государственные расходы, вот что влечет за собой инфляцию," - подчеркнул бизнесмен на своей странице.
Как прогнозирует международный валютный фонд (МВФ), госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году.
"Во имя всего святого". В США сделали тревожное заявление о ядерной войне
За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в более чем 35 триллиона долларов с 28 триллиона в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.