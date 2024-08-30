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Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами
Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами - 30.08.2024, ПРАЙМ
Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами
Минцифры предлагает провести эксперимент по биометрической идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих границу России. Об этом... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T12:25+0300
2024-08-30T12:25+0300
россия
минцифры
биометрия
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Минцифры предлагает провести эксперимент по биометрической идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих границу России. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления, размещенном на федеральном портале проектов нормативно правовых актов."Провести эксперимент по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства... с 00 часов 00 минут 1 декабря 2024 года по местному времени по 23 часа ‎59 минут 30 июня 2026 года по местному времени", - говорится в тексте документа.Отмечается, что согласно документу, иностранцы при въезде в страну должны будут сдавать биометрические данные, включая изображение лица и отпечатки пальцев. Эксперимент будет проходить в два этапа: сначала биометрия будет собираться на нескольких пунктах пропуска, а затем для безвизового въезда все иностранцы будут обязаны сдавать биометрию заранее в специальном приложении и подавать заявку со своими данными и целью посещения.От процедуры освободят граждан Белоруссии, детей до 6 лет, дипломатов, сотрудников дипломатических представительств, сотрудников международных организаций и их представительств в России.
https://1prime.ru/20240823/biometriya-851082670.html
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россия, минцифры, биометрия
РОССИЯ, Минцифры, биометрия
12:25 30.08.2024
 
Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

Минцифры хочет провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами на границе

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанк% Процедура снятия биометрических данных
% Процедура снятия биометрических данных - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Минцифры предлагает провести эксперимент по биометрической идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих границу России. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления, размещенном на федеральном портале проектов нормативно правовых актов.
"Провести эксперимент по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства... с 00 часов 00 минут 1 декабря 2024 года по местному времени по 23 часа ‎59 минут 30 июня 2026 года по местному времени", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что согласно документу, иностранцы при въезде в страну должны будут сдавать биометрические данные, включая изображение лица и отпечатки пальцев. Эксперимент будет проходить в два этапа: сначала биометрия будет собираться на нескольких пунктах пропуска, а затем для безвизового въезда все иностранцы будут обязаны сдавать биометрию заранее в специальном приложении и подавать заявку со своими данными и целью посещения.
От процедуры освободят граждан Белоруссии, детей до 6 лет, дипломатов, сотрудников дипломатических представительств, сотрудников международных организаций и их представительств в России.
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