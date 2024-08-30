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Все решится через пару недель - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Все решится через пару недель
Все решится через пару недель - 30.08.2024, ПРАЙМ
Все решится через пару недель
Российский рынок акций на прошедшей неделе был довольно нервным. После активного отскока в понедельник к пятнице рынок снова спустился на уровни недельной... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T17:57+0300
2024-08-30T17:57+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851235356.jpg?1725029822
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе был довольно нервным. После активного отскока в понедельник к пятнице рынок снова спустился на уровни недельной давности и даже немного ниже. Индекс МосБиржи потерял 1,1%, а валютный индекс РТС снизился на 1,4%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе укрепился на 1% и торговался в пятницу вблизи отметки 90,6.Экстренные меры ЦБ РФ по обособлению на счетах доверительного управления российских ценных бумаг, в цепочках владения которых присутствуют недружественные нерезиденты, охладили аппетит медведей и вызвали ралли в понедельник. Однако уверенности участников рынка в том, что меры эти исчерпывающие, не наблюдалось. Подтверждением тому было тестирование рынком уровня 2700 по индексу МосБиржи еще раз в среду, 28 августа, и в пятницу, 30 августа.В ближайшие недели российский рынок акций ожидает продолжение периода финансовой отчетности и сезон промежуточных дивидендов; именно эти факторы будут оказывать наибольшее поддерживающее влияние. Надеемся, что рынок сможет консолидироваться в начале сентября, несмотря на опасения некоторых экспертов по поводу того, что ЦБ РФ снова примет решение поднять ставку на заседании 13 сентября. При этом, по мнению зампреда ЦБ Алексея Заботкина, еще одно повышение ключевой процентной ставки в сентябре не является неизбежным, поскольку экономический рост и кредитование замедляются.Автор Александр Власенко, портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами"
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Александр Власенко
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, российский рынок акций
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, российский рынок акций
17:57 30.08.2024
 
Все решится через пару недель

Аналитик Власенко: рынок ждет решения ЦБ по ставке на заседании 13 сентября

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе был довольно нервным. После активного отскока в понедельник к пятнице рынок снова спустился на уровни недельной давности и даже немного ниже. Индекс МосБиржи потерял 1,1%, а валютный индекс РТС снизился на 1,4%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе укрепился на 1% и торговался в пятницу вблизи отметки 90,6.

Экстренные меры ЦБ РФ по обособлению на счетах доверительного управления российских ценных бумаг, в цепочках владения которых присутствуют недружественные нерезиденты, охладили аппетит медведей и вызвали ралли в понедельник. Однако уверенности участников рынка в том, что меры эти исчерпывающие, не наблюдалось. Подтверждением тому было тестирование рынком уровня 2700 по индексу МосБиржи еще раз в среду, 28 августа, и в пятницу, 30 августа.

В ближайшие недели российский рынок акций ожидает продолжение периода финансовой отчетности и сезон промежуточных дивидендов; именно эти факторы будут оказывать наибольшее поддерживающее влияние.
Надеемся, что рынок сможет консолидироваться в начале сентября, несмотря на опасения некоторых экспертов по поводу того, что ЦБ РФ снова примет решение поднять ставку на заседании 13 сентября. При этом, по мнению зампреда ЦБ Алексея Заботкина, еще одно повышение ключевой процентной ставки в сентябре не является неизбежным, поскольку экономический рост и кредитование замедляются.
Автор Александр Власенко, портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами"

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