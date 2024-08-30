Все решится через пару недель

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе был довольно нервным. После активного отскока в понедельник к пятнице рынок снова спустился на уровни недельной давности и даже немного ниже. Индекс МосБиржи потерял 1,1%, а валютный индекс РТС снизился на 1,4%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе укрепился на 1% и торговался в пятницу вблизи отметки 90,6.Экстренные меры ЦБ РФ по обособлению на счетах доверительного управления российских ценных бумаг, в цепочках владения которых присутствуют недружественные нерезиденты, охладили аппетит медведей и вызвали ралли в понедельник. Однако уверенности участников рынка в том, что меры эти исчерпывающие, не наблюдалось. Подтверждением тому было тестирование рынком уровня 2700 по индексу МосБиржи еще раз в среду, 28 августа, и в пятницу, 30 августа.В ближайшие недели российский рынок акций ожидает продолжение периода финансовой отчетности и сезон промежуточных дивидендов; именно эти факторы будут оказывать наибольшее поддерживающее влияние. Надеемся, что рынок сможет консолидироваться в начале сентября, несмотря на опасения некоторых экспертов по поводу того, что ЦБ РФ снова примет решение поднять ставку на заседании 13 сентября. При этом, по мнению зампреда ЦБ Алексея Заботкина, еще одно повышение ключевой процентной ставки в сентябре не является неизбежным, поскольку экономический рост и кредитование замедляются.Автор Александр Власенко, портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами"
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе был довольно нервным. После активного отскока в понедельник к пятнице рынок снова спустился на уровни недельной давности и даже немного ниже. Индекс МосБиржи потерял 1,1%, а валютный индекс РТС снизился на 1,4%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе укрепился на 1% и торговался в пятницу вблизи отметки 90,6.
Экстренные меры ЦБ РФ по обособлению на счетах доверительного управления российских ценных бумаг, в цепочках владения которых присутствуют недружественные нерезиденты, охладили аппетит медведей и вызвали ралли в понедельник. Однако уверенности участников рынка в том, что меры эти исчерпывающие, не наблюдалось. Подтверждением тому было тестирование рынком уровня 2700 по индексу МосБиржи еще раз в среду, 28 августа, и в пятницу, 30 августа.
В ближайшие недели российский рынок акций ожидает продолжение периода финансовой отчетности и сезон промежуточных дивидендов; именно эти факторы будут оказывать наибольшее поддерживающее влияние.
Надеемся, что рынок сможет консолидироваться в начале сентября, несмотря на опасения некоторых экспертов по поводу того, что ЦБ РФ снова примет решение поднять ставку на заседании 13 сентября. При этом, по мнению зампреда ЦБ Алексея Заботкина, еще одно повышение ключевой процентной ставки в сентябре не является неизбежным, поскольку экономический рост и кредитование замедляются.
Автор Александр Власенко, портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами"
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