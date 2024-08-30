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Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга
Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга - 30.08.2024, ПРАЙМ
Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга
Савеловский суд Москвы разрешил Елене Блиновской, известной как "королева марафонов", продать еще одну квартиру стоимостью около 90 миллионов рублей, чтобы... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T16:22+0300
2024-08-30T16:22+0300
2024-08-30T16:22+0300
россия
суд
елена блиновская
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы разрешил Елене Блиновской, известной как "королева марафонов", продать еще одну квартиру стоимостью около 90 миллионов рублей, чтобы погасить задолженность перед налоговой инспекцией. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Адвокат Блиновской пояснил, что защита уже нашла покупателя и планирует открыть аккредитив на счет налоговой в банке, а затем попросит снять арест с этого счета.По информации следствия, "королева марафонов" при помощи своего супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн рублей. Их них было незаконно легализовано 716 млн рублей.Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала она была заключена под домашний арест. Затем в связи с нарушением его условий "королева марафонов" была отправлена в СИЗО.
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россия, суд, елена блиновская
РОССИЯ, суд, Елена Блиновская
Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга
Суд разрешил Блиновской продать квартиру за 90 млн руб для погашения части долга
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы разрешил Елене Блиновской, известной как "королева марафонов", продать еще одну квартиру стоимостью около 90 миллионов рублей, чтобы погасить задолженность перед налоговой инспекцией. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Адвокат Блиновской пояснил, что защита уже нашла покупателя и планирует открыть аккредитив на счет налоговой в банке, а затем попросит снять арест с этого счета.
По информации следствия, "королева марафонов" при помощи своего супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн рублей. Их них было незаконно легализовано 716 млн рублей.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала она была заключена под домашний арест. Затем в связи с нарушением его условий "королева марафонов" была отправлена в СИЗО.
Суд продлил срок ареста "королеве марафонов" Блиновской