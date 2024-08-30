https://1prime.ru/20240830/blinovskaya-851231037.html

Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга

Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга - 30.08.2024, ПРАЙМ

Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга

Савеловский суд Москвы разрешил Елене Блиновской, известной как "королева марафонов", продать еще одну квартиру стоимостью около 90 миллионов рублей, чтобы... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T16:22+0300

2024-08-30T16:22+0300

2024-08-30T16:22+0300

россия

суд

елена блиновская

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/09/841460918_0:69:2272:1347_1920x0_80_0_0_beeb8414b6cedca800f3abf656cd313a.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы разрешил Елене Блиновской, известной как "королева марафонов", продать еще одну квартиру стоимостью около 90 миллионов рублей, чтобы погасить задолженность перед налоговой инспекцией. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Адвокат Блиновской пояснил, что защита уже нашла покупателя и планирует открыть аккредитив на счет налоговой в банке, а затем попросит снять арест с этого счета.По информации следствия, "королева марафонов" при помощи своего супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн рублей. Их них было незаконно легализовано 716 млн рублей.Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала она была заключена под домашний арест. Затем в связи с нарушением его условий "королева марафонов" была отправлена в СИЗО.

https://1prime.ru/20240814/blinovskaya-850889934.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, елена блиновская