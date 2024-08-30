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Банки блокируют карты и счета россиян: дело в новом законе - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Банки блокируют карты и счета россиян: дело в новом законе
Банки блокируют карты и счета россиян: дело в новом законе - 30.08.2024, ПРАЙМ
Банки блокируют карты и счета россиян: дело в новом законе
Ошибочная блокировка карт и счетов россиян из-за нового закона о противодействии мошенникам не исключена, но эти негативные эффекты можно минимизировать,... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T02:02+0300
2024-08-30T02:02+0300
банк россии
банковские карты
банковские переводы
мошенники
эксклюзив
банки.ру
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Ошибочная блокировка карт и счетов россиян из-за нового закона о противодействии мошенникам не исключена, но эти негативные эффекты можно минимизировать, рассказала агентству "Прайм" Эряния Бочкина, эксперт-аналитик Банки.ру.Действительно, с конца июля некоторые клиенты банков сталкиваются с блокировкой всех имеющихся у них карт. Это связано со вступлением в силу изменений в Закон о национальной платёжной системе, которые призваны защитить граждан от мошенников. Согласно ему, банки, отправившие деньги клиента мошенникам, обязаны их вернуть, если получатель есть в базе Центробанка.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПричем случиться это может как после совершенно обыденного перевода средств, так и в результате действительно мошеннических действий. Например, если на человека без его ведома открыт счет, с помощью которого затем проводятся махинации. Это, безусловно, может сберечь чьи-то деньги. Но клиентам, чей счет заблокировали из-за обычного перевода знакомому, от этого не легче.В Банке России заверяют, что включение в базу данных сведений добропорядочных клиентов маловероятно. В этом случае следует обратиться в ЦБ и потребовать удаления. Но регулятор имеет право отказать, если сочтет ваши операции сомнительными. В этом случае единственный доступный инструмент для дальнейшей защиты своих интересов — обращение в суд."На наш взгляд, такие моменты, хотя, безусловно, неприятны для клиентов, являются неизбежными побочными эффектами обкатки любых новых регулятивных и организационных механизмов", - говорит Бочкина.Есть вероятность, что в будущем после анализа результатов внедрения новых мер такие скользкие места регулятор устранит. Кроме того, необходима оптимизация действий со стороны банков: они не должны вносить информацию о добропорядочных гражданах в базу Банка России, при этом клиенты были более защищены от использованиях их данных для мошеннических действий.
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банк россии, банковские карты, банковские переводы, мошенники, эксклюзив, банки.ру
Банк России, банковские карты, банковские переводы, мошенники, Эксклюзив, Банки.ру
02:02 30.08.2024
 
Банки блокируют карты и счета россиян: дело в новом законе

Аналитик Бочкина: из-за нового закона банковскую карту могут заблокировать

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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Ошибочная блокировка карт и счетов россиян из-за нового закона о противодействии мошенникам не исключена, но эти негативные эффекты можно минимизировать, рассказала агентству "Прайм" Эряния Бочкина, эксперт-аналитик Банки.ру.
Действительно, с конца июля некоторые клиенты банков сталкиваются с блокировкой всех имеющихся у них карт. Это связано со вступлением в силу изменений в Закон о национальной платёжной системе, которые призваны защитить граждан от мошенников. Согласно ему, банки, отправившие деньги клиента мошенникам, обязаны их вернуть, если получатель есть в базе Центробанка.
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Причем случиться это может как после совершенно обыденного перевода средств, так и в результате действительно мошеннических действий. Например, если на человека без его ведома открыт счет, с помощью которого затем проводятся махинации. Это, безусловно, может сберечь чьи-то деньги. Но клиентам, чей счет заблокировали из-за обычного перевода знакомому, от этого не легче.
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В Банке России заверяют, что включение в базу данных сведений добропорядочных клиентов маловероятно. В этом случае следует обратиться в ЦБ и потребовать удаления. Но регулятор имеет право отказать, если сочтет ваши операции сомнительными. В этом случае единственный доступный инструмент для дальнейшей защиты своих интересов — обращение в суд.
"На наш взгляд, такие моменты, хотя, безусловно, неприятны для клиентов, являются неизбежными побочными эффектами обкатки любых новых регулятивных и организационных механизмов", - говорит Бочкина.
Есть вероятность, что в будущем после анализа результатов внедрения новых мер такие скользкие места регулятор устранит. Кроме того, необходима оптимизация действий со стороны банков: они не должны вносить информацию о добропорядочных гражданах в базу Банка России, при этом клиенты были более защищены от использованиях их данных для мошеннических действий.
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Банк Россиибанковские картыбанковские переводымошенникиЭксклюзивБанки.ру
 
 
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