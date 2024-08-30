https://1prime.ru/20240830/borrel-851234262.html

ЕС не будет принимать общеевропейское решение по ударам ВСУ по России

ЕС не будет принимать общеевропейское решение по ударам ВСУ по России - 30.08.2024, ПРАЙМ

ЕС не будет принимать общеевропейское решение по ударам ВСУ по России

Главы министерств обороны стран ЕС решили, что решение о снятии ограничений на удары Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по российской территории будет оставлено на... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T17:35+0300

2024-08-30T17:35+0300

2024-08-30T17:35+0300

политика

ес

жозеп боррель

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Главы министерств обороны стран ЕС решили, что решение о снятии ограничений на удары Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по российской территории будет оставлено на усмотрение национальных правительств стран. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.По словам Борреля, он до сих пор придерживается мнения, что Киев необходимо поддержать в нанесении ударов по России."Но страны имеют разное мнение, и они решили оставить такое решение на уровне отдельных стран Евросоюза", - отметил политик.Боррель также подчеркнул, что некоторые страны считают, что снятие ограничений будет означать полноценную войну с Россией, но он с этим не согласен и считает, что это просто помощь Украине. Глава евродипломатии также сообщил, что страны ЕС уже предоставили Украине военной помощи на сумму 43,5 миллиарда евро.

https://1prime.ru/20240830/otvet-851229227.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, жозеп боррель