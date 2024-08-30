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ЕС не будет принимать общеевропейское решение по ударам ВСУ по России
ЕС не будет принимать общеевропейское решение по ударам ВСУ по России - 30.08.2024, ПРАЙМ
ЕС не будет принимать общеевропейское решение по ударам ВСУ по России
Главы министерств обороны стран ЕС решили, что решение о снятии ограничений на удары Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по российской территории будет оставлено на... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T17:35+0300
2024-08-30T17:35+0300
2024-08-30T17:35+0300
политика
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жозеп боррель
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Главы министерств обороны стран ЕС решили, что решение о снятии ограничений на удары Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по российской территории будет оставлено на усмотрение национальных правительств стран. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.По словам Борреля, он до сих пор придерживается мнения, что Киев необходимо поддержать в нанесении ударов по России."Но страны имеют разное мнение, и они решили оставить такое решение на уровне отдельных стран Евросоюза", - отметил политик.Боррель также подчеркнул, что некоторые страны считают, что снятие ограничений будет означать полноценную войну с Россией, но он с этим не согласен и считает, что это просто помощь Украине. Глава евродипломатии также сообщил, что страны ЕС уже предоставили Украине военной помощи на сумму 43,5 миллиарда евро.
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ес, жозеп боррель
Политика, ЕС, Жозеп Боррель
ЕС не будет принимать общеевропейское решение по ударам ВСУ по России
Боррель: страны ЕС самостоятельно примут решение по ударам ВСУ по России
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Главы министерств обороны стран ЕС решили, что решение о снятии ограничений на удары Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по российской территории будет оставлено на усмотрение национальных правительств стран. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
По словам Борреля, он до сих пор придерживается мнения, что Киев необходимо поддержать в нанесении ударов по России.
"Но страны имеют разное мнение, и они решили оставить такое решение на уровне отдельных стран Евросоюза", - отметил политик.
Боррель также подчеркнул, что некоторые страны считают, что снятие ограничений будет означать полноценную войну с Россией, но он с этим не согласен и считает, что это просто помощь Украине. Глава евродипломатии также сообщил, что страны ЕС уже предоставили Украине военной помощи на сумму 43,5 миллиарда евро.
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