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ЕС не будет принимать общеевропейское решение по ударам ВСУ по России - 30.08.2024, ПРАЙМ
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ЕС не будет принимать общеевропейское решение по ударам ВСУ по России
ЕС не будет принимать общеевропейское решение по ударам ВСУ по России - 30.08.2024, ПРАЙМ
ЕС не будет принимать общеевропейское решение по ударам ВСУ по России
Главы министерств обороны стран ЕС решили, что решение о снятии ограничений на удары Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по российской территории будет оставлено на... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T17:35+0300
2024-08-30T17:35+0300
политика
ес
жозеп боррель
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Главы министерств обороны стран ЕС решили, что решение о снятии ограничений на удары Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по российской территории будет оставлено на усмотрение национальных правительств стран. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.По словам Борреля, он до сих пор придерживается мнения, что Киев необходимо поддержать в нанесении ударов по России."Но страны имеют разное мнение, и они решили оставить такое решение на уровне отдельных стран Евросоюза", - отметил политик.Боррель также подчеркнул, что некоторые страны считают, что снятие ограничений будет означать полноценную войну с Россией, но он с этим не согласен и считает, что это просто помощь Украине. Глава евродипломатии также сообщил, что страны ЕС уже предоставили Украине военной помощи на сумму 43,5 миллиарда евро.
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ес, жозеп боррель
Политика, ЕС, Жозеп Боррель
17:35 30.08.2024
 
ЕС не будет принимать общеевропейское решение по ударам ВСУ по России

Боррель: страны ЕС самостоятельно примут решение по ударам ВСУ по России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Главы министерств обороны стран ЕС решили, что решение о снятии ограничений на удары Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по российской территории будет оставлено на усмотрение национальных правительств стран. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
По словам Борреля, он до сих пор придерживается мнения, что Киев необходимо поддержать в нанесении ударов по России.
"Но страны имеют разное мнение, и они решили оставить такое решение на уровне отдельных стран Евросоюза", - отметил политик.
Боррель также подчеркнул, что некоторые страны считают, что снятие ограничений будет означать полноценную войну с Россией, но он с этим не согласен и считает, что это просто помощь Украине. Глава евродипломатии также сообщил, что страны ЕС уже предоставили Украине военной помощи на сумму 43,5 миллиарда евро.
Андрей Картаполов - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
"Почувствуют сразу": в Госдуме пообещали жесткий ответ на удары по России
15:22
 
ПолитикаЕСЖозеп Боррель
 
 
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