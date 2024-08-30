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Число уникальных клиентов брокеров в РФ выросло за год на 25%, заявили в ЦБ - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Число уникальных клиентов брокеров в РФ выросло за год на 25%, заявили в ЦБ
Число уникальных клиентов брокеров в РФ выросло за год на 25%, заявили в ЦБ - 30.08.2024, ПРАЙМ
Число уникальных клиентов брокеров в РФ выросло за год на 25%, заявили в ЦБ
Количество "уникальных", то есть единичных и подтверждённых, клиентов брокеров - некредитных финансовых организаций в России достигло 32,4 миллиона человек,... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T21:04+0300
2024-08-30T21:05+0300
банк россии
брокеры
финансовые организации
активы
россия
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Количество "уникальных", то есть единичных и подтверждённых, клиентов брокеров - некредитных финансовых организаций в России достигло 32,4 миллиона человек, увеличившись за год на четверть, это 43% экономически активного населения страны, говорится в "Обзоре ключевых показателей брокеров", подготовленном ЦБ РФ. "Квартальные темпы прироста клиентов на брокерском обслуживании остаются на минимальных значениях за последние более чем шесть лет. Суммарное количество клиентов… по итогам второго квартала 2024 года почти достигло 43 миллиона лиц (+5% к/к и +29% г/г). При этом, по данным Московской биржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета с уникальными паспортными данными, выросло до 32,4 миллиона лиц (+4% к/к и +25% г/г) и составило 43% экономически активного населения страны", - говорится в обзоре. В то же время общий объем активов физических лиц у брокеров сократился за квартал с 9,9 до 9,4 триллиона рублей из‑за снижения котировок и укрепления рубля. Нетто-взносы физических лиц в прошлом квартале выросли относительно первого квартала и составили 299 миллиард рублей. Средний размер портфеля снизился с 2,1 до 2 миллионов рублей Издержки брокеров также возросли, в основном из-за роста зарплат сотрудников в условиях дефицита квалифицированных кадров на рынке. В частности, расходы на персонал выросли до 30 миллиардов рублей (+39% г/г) при сокращении числа штатных сотрудников до 13,2 тысячи человек (-2% г/г). Балансовые активы в отрасли во втором квартале составили 1,3 триллиона рублей (-11% к/к и +19% г/г), а капитал 300 миллиардов рублей (-14% к/к и +3% г/г), отмечает ЦБ РФ. Рост торговых и инвестиционных доходов позволил брокерам компенсировать возросшие издержки, однако расходы оказывают давление на прибыль компаний. Чистая прибыль в отрасли по итогам полугодия увеличилась до 32 миллиардов рублей, и из них лишь 3 миллиарда составила прибыль за второй квартал, оценивает ЦБ РФ. Доля комиссионных доходов от операций на фондовом рынке в структуре выручки увеличилась до 51% с 46% годом ранее, а на валютном – снизилась до 2% с 4%. Доля доходов от клиентских операций на срочном рынке снизилась с 5% до 4%. Доля доходов от организации размещения ценных бумаг снизилась с 9% до 7%, оценил ЦБ.
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брокеры, финансовые организации, активы, россия
Банк России, брокеры, финансовые организации, активы, РОССИЯ
21:04 30.08.2024 (обновлено: 21:05 30.08.2024)
 
Число уникальных клиентов брокеров в РФ выросло за год на 25%, заявили в ЦБ

ЦБ: число уникальных клиентов финансовых брокеров в РФ выросло за год до 32,4 млн

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Количество "уникальных", то есть единичных и подтверждённых, клиентов брокеров - некредитных финансовых организаций в России достигло 32,4 миллиона человек, увеличившись за год на четверть, это 43% экономически активного населения страны, говорится в "Обзоре ключевых показателей брокеров", подготовленном ЦБ РФ.
"Квартальные темпы прироста клиентов на брокерском обслуживании остаются на минимальных значениях за последние более чем шесть лет. Суммарное количество клиентов… по итогам второго квартала 2024 года почти достигло 43 миллиона лиц (+5% к/к и +29% г/г). При этом, по данным Московской биржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета с уникальными паспортными данными, выросло до 32,4 миллиона лиц (+4% к/к и +25% г/г) и составило 43% экономически активного населения страны", - говорится в обзоре.
В то же время общий объем активов физических лиц у брокеров сократился за квартал с 9,9 до 9,4 триллиона рублей из‑за снижения котировок и укрепления рубля. Нетто-взносы физических лиц в прошлом квартале выросли относительно первого квартала и составили 299 миллиард рублей. Средний размер портфеля снизился с 2,1 до 2 миллионов рублей
Издержки брокеров также возросли, в основном из-за роста зарплат сотрудников в условиях дефицита квалифицированных кадров на рынке. В частности, расходы на персонал выросли до 30 миллиардов рублей (+39% г/г) при сокращении числа штатных сотрудников до 13,2 тысячи человек (-2% г/г). Балансовые активы в отрасли во втором квартале составили 1,3 триллиона рублей (-11% к/к и +19% г/г), а капитал 300 миллиардов рублей (-14% к/к и +3% г/г), отмечает ЦБ РФ.
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Рост торговых и инвестиционных доходов позволил брокерам компенсировать возросшие издержки, однако расходы оказывают давление на прибыль компаний. Чистая прибыль в отрасли по итогам полугодия увеличилась до 32 миллиардов рублей, и из них лишь 3 миллиарда составила прибыль за второй квартал, оценивает ЦБ РФ.
Доля комиссионных доходов от операций на фондовом рынке в структуре выручки увеличилась до 51% с 46% годом ранее, а на валютном – снизилась до 2% с 4%. Доля доходов от клиентских операций на срочном рынке снизилась с 5% до 4%. Доля доходов от организации размещения ценных бумаг снизилась с 9% до 7%, оценил ЦБ.
 
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