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Число уникальных клиентов брокеров в РФ выросло за год на 25%, заявили в ЦБ

Число уникальных клиентов брокеров в РФ выросло за год на 25%, заявили в ЦБ - 30.08.2024, ПРАЙМ

Число уникальных клиентов брокеров в РФ выросло за год на 25%, заявили в ЦБ

Количество "уникальных", то есть единичных и подтверждённых, клиентов брокеров - некредитных финансовых организаций в России достигло 32,4 миллиона человек,... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T21:04+0300

2024-08-30T21:04+0300

2024-08-30T21:05+0300

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Количество "уникальных", то есть единичных и подтверждённых, клиентов брокеров - некредитных финансовых организаций в России достигло 32,4 миллиона человек, увеличившись за год на четверть, это 43% экономически активного населения страны, говорится в "Обзоре ключевых показателей брокеров", подготовленном ЦБ РФ. "Квартальные темпы прироста клиентов на брокерском обслуживании остаются на минимальных значениях за последние более чем шесть лет. Суммарное количество клиентов… по итогам второго квартала 2024 года почти достигло 43 миллиона лиц (+5% к/к и +29% г/г). При этом, по данным Московской биржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета с уникальными паспортными данными, выросло до 32,4 миллиона лиц (+4% к/к и +25% г/г) и составило 43% экономически активного населения страны", - говорится в обзоре. В то же время общий объем активов физических лиц у брокеров сократился за квартал с 9,9 до 9,4 триллиона рублей из‑за снижения котировок и укрепления рубля. Нетто-взносы физических лиц в прошлом квартале выросли относительно первого квартала и составили 299 миллиард рублей. Средний размер портфеля снизился с 2,1 до 2 миллионов рублей Издержки брокеров также возросли, в основном из-за роста зарплат сотрудников в условиях дефицита квалифицированных кадров на рынке. В частности, расходы на персонал выросли до 30 миллиардов рублей (+39% г/г) при сокращении числа штатных сотрудников до 13,2 тысячи человек (-2% г/г). Балансовые активы в отрасли во втором квартале составили 1,3 триллиона рублей (-11% к/к и +19% г/г), а капитал 300 миллиардов рублей (-14% к/к и +3% г/г), отмечает ЦБ РФ. Рост торговых и инвестиционных доходов позволил брокерам компенсировать возросшие издержки, однако расходы оказывают давление на прибыль компаний. Чистая прибыль в отрасли по итогам полугодия увеличилась до 32 миллиардов рублей, и из них лишь 3 миллиарда составила прибыль за второй квартал, оценивает ЦБ РФ. Доля комиссионных доходов от операций на фондовом рынке в структуре выручки увеличилась до 51% с 46% годом ранее, а на валютном – снизилась до 2% с 4%. Доля доходов от клиентских операций на срочном рынке снизилась с 5% до 4%. Доля доходов от организации размещения ценных бумаг снизилась с 9% до 7%, оценил ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брокеры, финансовые организации, активы, россия