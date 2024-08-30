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Минфин оценил ожидаемый доход бюджета России от изменения налоговой системы

Минфин оценил ожидаемый доход бюджета России от изменения налоговой системы - 30.08.2024, ПРАЙМ

Минфин оценил ожидаемый доход бюджета России от изменения налоговой системы

Изменение налоговой системы предоставит бюджету РФ в 2025 году дополнительно 2,7 триллиона рублей, эти средства пойдут на выполнение первоочередных задач,... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T14:18+0300

2024-08-30T14:18+0300

2024-08-30T14:24+0300

экономика

россия

бюджет

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Изменение налоговой системы предоставит бюджету РФ в 2025 году дополнительно 2,7 триллиона рублей, эти средства пойдут на выполнение первоочередных задач, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."В следующем году только от изменений налоговой системы мы планируем получить 2,7 триллиона рублей. Все эти деньги пойдут на задачи, поставленные президентом в послании, и пойдут на обеспечение первоочередных обязательств государства", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

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россия, бюджет