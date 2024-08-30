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Расходы бюджета на льготную ипотеку достигнут прогноза ЦБ, ожидают эксперты
Расходы бюджета на льготную ипотеку достигнут прогноза ЦБ, ожидают эксперты - 30.08.2024, ПРАЙМ
Расходы бюджета на льготную ипотеку достигнут прогноза ЦБ, ожидают эксперты
Расходы госбюджета на субсидии банкам по льготной ипотеке могут достигнуть прогнозируемых Центробанком 1,2 триллиона рублей при проведении им монетарной... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T15:57+0300
2024-08-30T15:57+0300
2024-08-30T15:58+0300
экономика
россия
льготная ипотека
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Расходы госбюджета на субсидии банкам по льготной ипотеке могут достигнуть прогнозируемых Центробанком 1,2 триллиона рублей при проведении им монетарной политики по базовому сценарию, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Банк России в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов" сообщил, что расходы госбюджета на субсидии по льготной ипотеке в течение 10 лет могут составить до 1,2 триллиона рублей при динамике ключевой ставки, соответствующей базовому прогнозу ЦБ и равномерном погашении кредитов. "Расходы на субсидии могут достигнуть этой величины (1,2 триллиона рублей), если в конце этого года регулятор повысит ключевую ставку на 1-2 процентных пункта, а цикл снижения ключевой ставки, начало которого ожидают в следующем году, будет очень плавным, без резких снижений ключевой ставки сразу на несколько процентных пунктов", - заявил управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Также он добавил, что величина субсидирования зависит от разницы между льготной ставкой и ключевой ставкой с небольшой надбавкой, отражающей премию над стоимостью фондирования. "Эта сумма (1,2 триллиона рублей) видится нам релевантной только в случае реализации базового сценария денежно-кредитной политики. В случае реализации проинфляционного сценария, эта сумма может вырасти на 15%-20%, а в случае реализации рискового сценария - и на более 30% - 40%", - считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова пояснила, что объем возмещения банкам из госбюджета зависит от уровня ключевой ставки Банка России. С каждым последующим ее повышением нагрузка на бюджет России растет и, напротив, при ее коррекции государство будет меньше тратить на субсидии. А основными бенефициарами льготной ипотеки оказались банки и застройщики, прибыль и рентабельность их бизнеса в значительной мере возросли.
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россия, льготная ипотека
Экономика, РОССИЯ, льготная ипотека
Расходы бюджета на льготную ипотеку достигнут прогноза ЦБ, ожидают эксперты
Эксперты: расходы бюджета на льготную ипотеку могут достигнуть 1,2 трлн руб
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Расходы госбюджета на субсидии банкам по льготной ипотеке могут достигнуть прогнозируемых Центробанком 1,2 триллиона рублей при проведении им монетарной политики по базовому сценарию, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Банк России в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов" сообщил, что расходы госбюджета на субсидии по льготной ипотеке в течение 10 лет могут составить до 1,2 триллиона рублей при динамике ключевой ставки, соответствующей базовому прогнозу ЦБ и равномерном погашении кредитов.
"Расходы на субсидии могут достигнуть этой величины (1,2 триллиона рублей), если в конце этого года регулятор повысит ключевую ставку на 1-2 процентных пункта, а цикл снижения ключевой ставки, начало которого ожидают в следующем году, будет очень плавным, без резких снижений ключевой ставки сразу на несколько процентных пунктов", - заявил управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.
Также он добавил, что величина субсидирования зависит от разницы между льготной ставкой и ключевой ставкой с небольшой надбавкой, отражающей премию над стоимостью фондирования.
"Эта сумма (1,2 триллиона рублей) видится нам релевантной только в случае реализации базового сценария денежно-кредитной политики. В случае реализации проинфляционного сценария, эта сумма может вырасти на 15%-20%, а в случае реализации рискового сценария - и на более 30% - 40%", - считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова пояснила, что объем возмещения банкам из госбюджета зависит от уровня ключевой ставки Банка России. С каждым последующим ее повышением нагрузка на бюджет России растет и, напротив, при ее коррекции государство будет меньше тратить на субсидии. А основными бенефициарами льготной ипотеки оказались банки и застройщики, прибыль и рентабельность их бизнеса в значительной мере возросли.