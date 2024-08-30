https://1prime.ru/20240830/byudzhet-851230173.html

Расходы бюджета на льготную ипотеку достигнут прогноза ЦБ, ожидают эксперты

Расходы бюджета на льготную ипотеку достигнут прогноза ЦБ, ожидают эксперты - 30.08.2024, ПРАЙМ

Расходы бюджета на льготную ипотеку достигнут прогноза ЦБ, ожидают эксперты

Расходы госбюджета на субсидии банкам по льготной ипотеке могут достигнуть прогнозируемых Центробанком 1,2 триллиона рублей при проведении им монетарной... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T15:57+0300

2024-08-30T15:57+0300

2024-08-30T15:58+0300

экономика

россия

льготная ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_0:42:3565:2048_1920x0_80_0_0_14c93b065818035226d4292b0e083d7b.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Расходы госбюджета на субсидии банкам по льготной ипотеке могут достигнуть прогнозируемых Центробанком 1,2 триллиона рублей при проведении им монетарной политики по базовому сценарию, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Банк России в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов" сообщил, что расходы госбюджета на субсидии по льготной ипотеке в течение 10 лет могут составить до 1,2 триллиона рублей при динамике ключевой ставки, соответствующей базовому прогнозу ЦБ и равномерном погашении кредитов. "Расходы на субсидии могут достигнуть этой величины (1,2 триллиона рублей), если в конце этого года регулятор повысит ключевую ставку на 1-2 процентных пункта, а цикл снижения ключевой ставки, начало которого ожидают в следующем году, будет очень плавным, без резких снижений ключевой ставки сразу на несколько процентных пунктов", - заявил управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Также он добавил, что величина субсидирования зависит от разницы между льготной ставкой и ключевой ставкой с небольшой надбавкой, отражающей премию над стоимостью фондирования. "Эта сумма (1,2 триллиона рублей) видится нам релевантной только в случае реализации базового сценария денежно-кредитной политики. В случае реализации проинфляционного сценария, эта сумма может вырасти на 15%-20%, а в случае реализации рискового сценария - и на более 30% - 40%", - считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова пояснила, что объем возмещения банкам из госбюджета зависит от уровня ключевой ставки Банка России. С каждым последующим ее повышением нагрузка на бюджет России растет и, напротив, при ее коррекции государство будет меньше тратить на субсидии. А основными бенефициарами льготной ипотеки оказались банки и застройщики, прибыль и рентабельность их бизнеса в значительной мере возросли.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, льготная ипотека