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НАТО уже проиграла России. Заявление чешского президента это подтверждает - 30.08.2024, ПРАЙМ
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НАТО уже проиграла России. Заявление чешского президента это подтверждает
НАТО уже проиграла России. Заявление чешского президента это подтверждает - 30.08.2024, ПРАЙМ
НАТО уже проиграла России. Заявление чешского президента это подтверждает
Заявления президента Чехии Петра Павла о возможности вступления Украины в НАТО, даже в урезанном виде, свидетельствует о том, что альянс проиграл войну с... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T16:44+0300
2024-08-30T16:44+0300
политика
россия
нато
чехия
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Заявления президента Чехии Петра Павла о возможности вступления Украины в НАТО, даже в урезанном виде, свидетельствует о том, что альянс проиграл войну с Россией, говорится в тексте издания Hlavný dennik.По данным газеты, заявления чешского президента о том, что Украина может вступить в НАТО частично и без контроля над всей своей территорией, свидетельствуют об отсутствии у него убеждений и моральных ценностей.Тем не менее, Украина не может стать членом НАТО ни в полном, ни в урезанном виде из-за постоянно меняющейся границы во время конфликта. Вероятность полного присоединения Украины к Российской Федерации растет с течением времени, и это означало бы катастрофу для Запада и спасение для украинского народа."Если часть Украины втащат в НАТО после прекращения конфликта, для России это будет только временно отложенной угрозой. Ведь ясно, что НАТО с США во главе воспользуются прекращением конфликта, чтобы лучше вооружиться и набраться сил для нового удара по России. Россия это очень хорошо понимает", - заметили авторы материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, нато, чехия
Политика, РОССИЯ, НАТО, ЧЕХИЯ
16:44 30.08.2024
 
НАТО уже проиграла России. Заявление чешского президента это подтверждает

HD: Петр Павел косвенно подтвердил, что НАТО проиграла России на Украине

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Заявления президента Чехии Петра Павла о возможности вступления Украины в НАТО, даже в урезанном виде, свидетельствует о том, что альянс проиграл войну с Россией, говорится в тексте издания Hlavný dennik.
По данным газеты, заявления чешского президента о том, что Украина может вступить в НАТО частично и без контроля над всей своей территорией, свидетельствуют об отсутствии у него убеждений и моральных ценностей.
Тем не менее, Украина не может стать членом НАТО ни в полном, ни в урезанном виде из-за постоянно меняющейся границы во время конфликта. Вероятность полного присоединения Украины к Российской Федерации растет с течением времени, и это означало бы катастрофу для Запада и спасение для украинского народа.
"Если часть Украины втащат в НАТО после прекращения конфликта, для России это будет только временно отложенной угрозой. Ведь ясно, что НАТО с США во главе воспользуются прекращением конфликта, чтобы лучше вооружиться и набраться сил для нового удара по России. Россия это очень хорошо понимает", - заметили авторы материала.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Президент Чехии Петр Павел - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Президент Чехии раскрыл, кто должен подтолкнуть Москву и Киев к переговорам
21 августа, 13:49
 
ПолитикаРОССИЯНАТОЧЕХИЯ
 
 
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