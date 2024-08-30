https://1prime.ru/20240830/chekhiya-851231347.html

НАТО уже проиграла России. Заявление чешского президента это подтверждает

НАТО уже проиграла России. Заявление чешского президента это подтверждает - 30.08.2024, ПРАЙМ

НАТО уже проиграла России. Заявление чешского президента это подтверждает

Заявления президента Чехии Петра Павла о возможности вступления Украины в НАТО, даже в урезанном виде, свидетельствует о том, что альянс проиграл войну с... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T16:44+0300

2024-08-30T16:44+0300

2024-08-30T16:44+0300

политика

россия

нато

чехия

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Заявления президента Чехии Петра Павла о возможности вступления Украины в НАТО, даже в урезанном виде, свидетельствует о том, что альянс проиграл войну с Россией, говорится в тексте издания Hlavný dennik.По данным газеты, заявления чешского президента о том, что Украина может вступить в НАТО частично и без контроля над всей своей территорией, свидетельствуют об отсутствии у него убеждений и моральных ценностей.Тем не менее, Украина не может стать членом НАТО ни в полном, ни в урезанном виде из-за постоянно меняющейся границы во время конфликта. Вероятность полного присоединения Украины к Российской Федерации растет с течением времени, и это означало бы катастрофу для Запада и спасение для украинского народа."Если часть Украины втащат в НАТО после прекращения конфликта, для России это будет только временно отложенной угрозой. Ведь ясно, что НАТО с США во главе воспользуются прекращением конфликта, чтобы лучше вооружиться и набраться сил для нового удара по России. Россия это очень хорошо понимает", - заметили авторы материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240821/peregovory-851036048.html

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россия, нато, чехия