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В Россию привезли новый семейный кроссовер Chevrolet по приятной цене

В Россию привезли новый семейный кроссовер Chevrolet по приятной цене - 30.08.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли новый семейный кроссовер Chevrolet по приятной цене

На российском авторынке официально появился новый семейный кроссовер Chevrolet Equonix, сообщают "Автоновости дня". | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T13:16+0300

2024-08-30T13:16+0300

2024-08-30T13:31+0300

россия

кроссовер

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. На российском авторынке официально появился новый семейный кроссовер Chevrolet Equonix, сообщают "Автоновости дня".Отмечается, что кроссовер по размерам сравним с Geely Atlas и Mitsubishi Outlander. Chevrolet Equonix третьего и четвертого поколений доступны за три и почти четыре миллиона рублей соответственно.Рестайлинговая модель третьего поколения имеет 1,5-литровый 173-сильный бензиновый турбомотор, шестиступенчатый автомат и полный привод. Она оснащена двухцветным салоном, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем и LED-фарами.Chevrolet Equonix последнего, четвертого поколения, предлагается под заказ с гибридной силовой установкой, состоящей из электромотора и 1,5-литрового 179-сильного бензинового турбомотора, и общей мощностью 370 л.с. Его запас хода (при полной зарядке) может достигать тысячи километров.

https://1prime.ru/20240829/mazda-851197822.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кроссовер