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В Россию привезли новый семейный кроссовер Chevrolet по приятной цене - 30.08.2024, ПРАЙМ
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В Россию привезли новый семейный кроссовер Chevrolet по приятной цене
В Россию привезли новый семейный кроссовер Chevrolet по приятной цене - 30.08.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли новый семейный кроссовер Chevrolet по приятной цене
На российском авторынке официально появился новый семейный кроссовер Chevrolet Equonix, сообщают "Автоновости дня". | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T13:16+0300
2024-08-30T13:31+0300
россия
кроссовер
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. На российском авторынке официально появился новый семейный кроссовер Chevrolet Equonix, сообщают "Автоновости дня".Отмечается, что кроссовер по размерам сравним с Geely Atlas и Mitsubishi Outlander. Chevrolet Equonix третьего и четвертого поколений доступны за три и почти четыре миллиона рублей соответственно.Рестайлинговая модель третьего поколения имеет 1,5-литровый 173-сильный бензиновый турбомотор, шестиступенчатый автомат и полный привод. Она оснащена двухцветным салоном, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем и LED-фарами.Chevrolet Equonix последнего, четвертого поколения, предлагается под заказ с гибридной силовой установкой, состоящей из электромотора и 1,5-литрового 179-сильного бензинового турбомотора, и общей мощностью 370 л.с. Его запас хода (при полной зарядке) может достигать тысячи километров.
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россия, кроссовер
РОССИЯ, кроссовер
13:16 30.08.2024 (обновлено: 13:31 30.08.2024)
 
В Россию привезли новый семейный кроссовер Chevrolet по приятной цене

"Автоновости дня": в России начались продажи Chevrolet Equonix от 3 млн руб

© Фото : ChevroletАвтомобиль Chevrolet Equonix
Автомобиль Chevrolet Equonix - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© Фото : Chevrolet
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. На российском авторынке официально появился новый семейный кроссовер Chevrolet Equonix, сообщают "Автоновости дня".
Отмечается, что кроссовер по размерам сравним с Geely Atlas и Mitsubishi Outlander. Chevrolet Equonix третьего и четвертого поколений доступны за три и почти четыре миллиона рублей соответственно.
Рестайлинговая модель третьего поколения имеет 1,5-литровый 173-сильный бензиновый турбомотор, шестиступенчатый автомат и полный привод. Она оснащена двухцветным салоном, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем и LED-фарами.
Chevrolet Equonix последнего, четвертого поколения, предлагается под заказ с гибридной силовой установкой, состоящей из электромотора и 1,5-литрового 179-сильного бензинового турбомотора, и общей мощностью 370 л.с. Его запас хода (при полной зарядке) может достигать тысячи километров.
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