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В Турции обвинили Запад в отсутствии призывов к диалогу по Украине

В Турции обвинили Запад в отсутствии призывов к диалогу по Украине - 30.08.2024, ПРАЙМ

В Турции обвинили Запад в отсутствии призывов к диалогу по Украине

Страны Запада должны призывать Россию и Украину к диалогу и мирному разрешению конфликта, однако они этого не делают, считает глава турецкого МИД Хакан Фидан. | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T14:45+0300

2024-08-30T14:45+0300

2024-08-30T14:45+0300

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АНКАРА, 30 авг – ПРАЙМ. Страны Запада должны призывать Россию и Украину к диалогу и мирному разрешению конфликта, однако они этого не делают, считает глава турецкого МИД Хакан Фидан.Дипломат также подчеркнул, что фундаментальный принцип Анкары заключается в прекращении конфронтации Москвы и Киева."Но нужны намерения, нужно реализовать этот метод. Переговоры должны проводиться, риски невозможно предвидеть. Конфликт открыт к большим рискам. Это нормально, гуманно, стратегически правильно - призывать к миру", - подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Словении. Фидан уточнил, что начало мирных переговоров по разрешению конфликта могло бы "остановить нанесение урона" всему региону. Турция стремится выступить с различными предложениями для урегулирования ситуации, обозначить потенциальные шаги для выхода из конфликта, однако Запад не призывает Киев к диалогу."Важно озвучивать такие призывы", - резюмировал глава МИД Турции.

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турция

запад

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турция, запад, украина, россия, сво