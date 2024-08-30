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Globaltrans отменил дивидендную политику
Globaltrans отменил дивидендную политику - 30.08.2024, ПРАЙМ
Globaltrans отменил дивидендную политику
Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans искал решения для возобновления выплат дивидендов, но не нашел, и совет директоров принял... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T09:10+0300
2024-08-30T09:10+0300
2024-08-30T09:11+0300
экономика
россия
globaltrans
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans искал решения для возобновления выплат дивидендов, но не нашел, и совет директоров принял решение об отмене дивидендной политики, компания также не видит возможности возобновить регулярные выплаты дивидендов в адрес всех акционеров во всех юрисдикциях в обозримом будущем, говорится в сообщении оператора. "Совет директоров компании принял решение об отмене дивидендной политики. На протяжении длительного периода компания предпринимала различные усилия по поиску решений для возобновления дивидендных выплат. Ввиду сохраняющихся технических сложностей и различных ограничений на финансовую инфраструктуру, компания не видит возможности возобновить регулярные дивидендные выплаты в адрес всех акционеров во всех юрисдикциях в обозримом будущем", - пишет Globaltrans.
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россия, globaltrans
Экономика, РОССИЯ, Globaltrans
Globaltrans отменил дивидендную политику
Железнодорожный оператор Globaltrans отменил дивидендную политику
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans искал решения для возобновления выплат дивидендов, но не нашел, и совет директоров принял решение об отмене дивидендной политики, компания также не видит возможности возобновить регулярные выплаты дивидендов в адрес всех акционеров во всех юрисдикциях в обозримом будущем, говорится в сообщении оператора.
"Совет директоров компании принял решение об отмене дивидендной политики. На протяжении длительного периода компания предпринимала различные усилия по поиску решений для возобновления дивидендных выплат. Ввиду сохраняющихся технических сложностей и различных ограничений на финансовую инфраструктуру, компания не видит возможности возобновить регулярные дивидендные выплаты в адрес всех акционеров во всех юрисдикциях в обозримом будущем", - пишет Globaltrans.