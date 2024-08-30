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ВТБ ожидает более 18 миллиардов рублей дивидендов от банка "Открытие"

ВТБ ожидает более 18 миллиардов рублей дивидендов от банка "Открытие" - 30.08.2024, ПРАЙМ

ВТБ ожидает более 18 миллиардов рублей дивидендов от банка "Открытие"

ВТБ как единственный акционер банка "Открытие" может получить дивиденды в размере 18,3 миллиарда рублей по итогам первого полугодия 2024 года, следует из... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T11:48+0300

2024-08-30T11:48+0300

2024-08-30T11:48+0300

экономика

втб

открытие

дивиденды

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. ВТБ как единственный акционер банка "Открытие" может получить дивиденды в размере 18,3 миллиарда рублей по итогам первого полугодия 2024 года, следует из материалов дочерней организации. "Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: рекомендовать единственному акционеру ПАО Банк "ФК Открытие": …принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года из чистой прибыли ПАО Банк "ФК Открытие" в размере 8,09165227769137 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО Банк "ФК Открытие", что составляет 18 326 557 227,78 рублей", - говорится в сообщении. ВТБ в конце 2022 года приобрел у ЦБ 100% акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. С прошлого года банк начал активную работу по переводу клиентов "Открытия", в его рамках уже объединена банкоматная сеть, запущена цессия кредитов, а также предложены практически все продукты, сервисы и услуги ВТБ в офисах "Открытия". Планируется, что банк "Открытие" присоединится к БМ-Банку на новогодних праздниках 2025 года, а на майских праздниках уже сам БМ-Банк присоединится вместе с Саровбизнесбанком к банку ВТБ.

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втб, открытие, дивиденды