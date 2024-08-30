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В Кремле заверили, что Путин и Дуров никогда не встречались

В Кремле заверили, что Путин и Дуров никогда не встречались - 30.08.2024, ПРАЙМ

В Кремле заверили, что Путин и Дуров никогда не встречались

У российского лидера Владимира Путина и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не было ни встреч, ни договорённостей ни о чем, сообщил официальный... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T12:47+0300

2024-08-30T12:47+0300

2024-08-30T12:49+0300

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. У российского лидера Владимира Путина и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не было ни встреч, ни договорённостей ни о чем, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, насколько мне известно, никогда", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, виделся ли Путин с Дуровым. Между Кремлем и основателем мессенджера также не было никаких договоренностей, добавил Песков. Чистый убыток Telegram в 2023 году составил 173 миллиона долларов при выручке в 342 миллиона долларов, сообщила Financial Times накануне. Резонансный арест Павла Дурова французскими властями вызвал серьезное беспокойство в технологическом и криптовалютном сообществах, отметил в разговоре с "Праймом" владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.

https://1prime.ru/20240826/telegram-851115256.html

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владимир путин, павел дуров, дмитрий песков, кремль, telegram, мессенджер telegram, операции с криптовалютой