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В Кремле заверили, что Путин и Дуров никогда не встречались
В Кремле заверили, что Путин и Дуров никогда не встречались - 30.08.2024, ПРАЙМ
В Кремле заверили, что Путин и Дуров никогда не встречались
У российского лидера Владимира Путина и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не было ни встреч, ни договорённостей ни о чем, сообщил официальный... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T12:47+0300
2024-08-30T12:47+0300
2024-08-30T12:49+0300
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. У российского лидера Владимира Путина и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не было ни встреч, ни договорённостей ни о чем, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, насколько мне известно, никогда", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, виделся ли Путин с Дуровым. Между Кремлем и основателем мессенджера также не было никаких договоренностей, добавил Песков. Чистый убыток Telegram в 2023 году составил 173 миллиона долларов при выручке в 342 миллиона долларов, сообщила Financial Times накануне. Резонансный арест Павла Дурова французскими властями вызвал серьезное беспокойство в технологическом и криптовалютном сообществах, отметил в разговоре с "Праймом" владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.
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владимир путин, павел дуров, дмитрий песков, кремль, telegram, мессенджер telegram, операции с криптовалютой
Владимир Путин, Павел Дуров, Дмитрий Песков, Кремль, Telegram, мессенджер Telegram, операции с криптовалютой
В Кремле заверили, что Путин и Дуров никогда не встречались
Песков: никаких переговоров и договоренностей у Дурова с Кремлем не было