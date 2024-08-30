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Экономика России развивается быстрее прогнозов, заявил Силуанов - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Экономика России развивается быстрее прогнозов, заявил Силуанов
Экономика России развивается быстрее прогнозов, заявил Силуанов - 30.08.2024, ПРАЙМ
Экономика России развивается быстрее прогнозов, заявил Силуанов
Российская экономика развивается более высокими темпами, чем прогнозировали власти и эксперты, доходы бюджета в текущем году растут выше плана, заявил министр... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T14:08+0300
2024-08-30T14:25+0300
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российская экономика развивается более высокими темпами, чем прогнозировали власти и эксперты, доходы бюджета в текущем году растут выше плана, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Экономика развивается темпами, более высокими, чем мы ожидали, ожидали эксперты", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"."Исполнение бюджета превышает заложенные в прогнозе параметры. Мы видим, что доходы растут выше уровней прошлого года, выше плана. Доходы в этом году выросли почти на 5 триллионов рублей. Если говорить точно, 4,7 триллиона рублей - выше, чем в соответствующий период прошлого года ", - добавил он.
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Экономика, РОССИЯ, Антон Силуанов
14:08 30.08.2024 (обновлено: 14:25 30.08.2024)
 
Экономика России развивается быстрее прогнозов, заявил Силуанов

Силуанов: экономика РФ развивается быстрее, чем прогнозировали власти

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел совместное заседание Минфина РФ и Минэкономразвития РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел совместное заседание Минфина РФ и Минэкономразвития РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российская экономика развивается более высокими темпами, чем прогнозировали власти и эксперты, доходы бюджета в текущем году растут выше плана, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Экономика развивается темпами, более высокими, чем мы ожидали, ожидали эксперты", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"Исполнение бюджета превышает заложенные в прогнозе параметры. Мы видим, что доходы растут выше уровней прошлого года, выше плана. Доходы в этом году выросли почти на 5 триллионов рублей. Если говорить точно, 4,7 триллиона рублей - выше, чем в соответствующий период прошлого года ", - добавил он.
 
ЭкономикаРОССИЯАнтон Силуанов
 
 
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