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Экономика России развивается быстрее прогнозов, заявил Силуанов

Экономика России развивается быстрее прогнозов, заявил Силуанов - 30.08.2024, ПРАЙМ

Экономика России развивается быстрее прогнозов, заявил Силуанов

Российская экономика развивается более высокими темпами, чем прогнозировали власти и эксперты, доходы бюджета в текущем году растут выше плана, заявил министр... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T14:08+0300

2024-08-30T14:08+0300

2024-08-30T14:25+0300

экономика

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российская экономика развивается более высокими темпами, чем прогнозировали власти и эксперты, доходы бюджета в текущем году растут выше плана, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Экономика развивается темпами, более высокими, чем мы ожидали, ожидали эксперты", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"."Исполнение бюджета превышает заложенные в прогнозе параметры. Мы видим, что доходы растут выше уровней прошлого года, выше плана. Доходы в этом году выросли почти на 5 триллионов рублей. Если говорить точно, 4,7 триллиона рублей - выше, чем в соответствующий период прошлого года ", - добавил он.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, антон силуанов