https://1prime.ru/20240830/f-16-851219623.html

Счет открыт и будет приумножен: в Госдуме высказались о сбитом F-16

Счет открыт и будет приумножен: в Госдуме высказались о сбитом F-16 - 30.08.2024, ПРАЙМ

Счет открыт и будет приумножен: в Госдуме высказались о сбитом F-16

Уничтожения американских истребителей F-16 на Украине будет приумножаться, так как российская система ПВО направлена на достижение этой цели. Об этом агентству... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T09:32+0300

2024-08-30T09:32+0300

2024-08-30T09:32+0300

вооружения

россия

украина

f-16

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Уничтожения американских истребителей F-16 на Украине будет приумножаться, так как российская система ПВО направлена на достижение этой цели. Об этом агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Счет открыт и будет постоянно приумножаться, в том числе, с помощью нашей системы противовоздушной обороны", - отметил собеседник агентства.По словам парламентария, западное оружие эффективно только против гражданского населения и инфраструктуры, но не выдерживает конкуренции с российским вооружением на поле боя.Шеремет также призвал западные военные корпорации прекратить поставки оружия в Украину, чтобы не портить свою репутацию и не потерять международные контракты.Ранее стало известно о потере Украиной истребителя F-16, который был предоставлен западными союзниками, причины крушения все еще расследуются. По данным газеты The Wall Street Journal и ряда других источников, первый из западных истребителей F-16 разбился из-за ошибки пилота.

https://1prime.ru/20240829/krushenie-851215146.html

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россия, украина, f-16