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Счет открыт и будет приумножен: в Госдуме высказались о сбитом F-16 - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Счет открыт и будет приумножен: в Госдуме высказались о сбитом F-16
Счет открыт и будет приумножен: в Госдуме высказались о сбитом F-16 - 30.08.2024, ПРАЙМ
Счет открыт и будет приумножен: в Госдуме высказались о сбитом F-16
Уничтожения американских истребителей F-16 на Украине будет приумножаться, так как российская система ПВО направлена на достижение этой цели. Об этом агентству... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T09:32+0300
2024-08-30T09:32+0300
вооружения
россия
украина
f-16
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Уничтожения американских истребителей F-16 на Украине будет приумножаться, так как российская система ПВО направлена на достижение этой цели. Об этом агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Счет открыт и будет постоянно приумножаться, в том числе, с помощью нашей системы противовоздушной обороны", - отметил собеседник агентства.По словам парламентария, западное оружие эффективно только против гражданского населения и инфраструктуры, но не выдерживает конкуренции с российским вооружением на поле боя.Шеремет также призвал западные военные корпорации прекратить поставки оружия в Украину, чтобы не портить свою репутацию и не потерять международные контракты.Ранее стало известно о потере Украиной истребителя F-16, который был предоставлен западными союзниками, причины крушения все еще расследуются. По данным газеты The Wall Street Journal и ряда других источников, первый из западных истребителей F-16 разбился из-за ошибки пилота.
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россия, украина, f-16
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, F-16
09:32 30.08.2024
 
Счет открыт и будет приумножен: в Госдуме высказались о сбитом F-16

Депутат Госдумы Шеремет о сбитом F-16: счет открыт и будет приумножен

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Ericka A. WooleverСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Ericka A. Woolever
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Уничтожения американских истребителей F-16 на Украине будет приумножаться, так как российская система ПВО направлена на достижение этой цели. Об этом агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Счет открыт и будет постоянно приумножаться, в том числе, с помощью нашей системы противовоздушной обороны", - отметил собеседник агентства.
По словам парламентария, западное оружие эффективно только против гражданского населения и инфраструктуры, но не выдерживает конкуренции с российским вооружением на поле боя.
Шеремет также призвал западные военные корпорации прекратить поставки оружия в Украину, чтобы не портить свою репутацию и не потерять международные контракты.
Ранее стало известно о потере Украиной истребителя F-16, который был предоставлен западными союзниками, причины крушения все еще расследуются. По данным газеты The Wall Street Journal и ряда других источников, первый из западных истребителей F-16 разбился из-за ошибки пилота.
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