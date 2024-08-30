https://1prime.ru/20240830/f-16-851219623.html
Счет открыт и будет приумножен: в Госдуме высказались о сбитом F-16
Счет открыт и будет приумножен: в Госдуме высказались о сбитом F-16 - 30.08.2024, ПРАЙМ
Счет открыт и будет приумножен: в Госдуме высказались о сбитом F-16
Уничтожения американских истребителей F-16 на Украине будет приумножаться, так как российская система ПВО направлена на достижение этой цели. Об этом агентству... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T09:32+0300
2024-08-30T09:32+0300
2024-08-30T09:32+0300
вооружения
россия
украина
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/65/841506560_0:0:6008:3379_1920x0_80_0_0_0749ecb7fdb08ea9086f6c463fe2099f.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Уничтожения американских истребителей F-16 на Украине будет приумножаться, так как российская система ПВО направлена на достижение этой цели. Об этом агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Счет открыт и будет постоянно приумножаться, в том числе, с помощью нашей системы противовоздушной обороны", - отметил собеседник агентства.По словам парламентария, западное оружие эффективно только против гражданского населения и инфраструктуры, но не выдерживает конкуренции с российским вооружением на поле боя.Шеремет также призвал западные военные корпорации прекратить поставки оружия в Украину, чтобы не портить свою репутацию и не потерять международные контракты.Ранее стало известно о потере Украиной истребителя F-16, который был предоставлен западными союзниками, причины крушения все еще расследуются. По данным газеты The Wall Street Journal и ряда других источников, первый из западных истребителей F-16 разбился из-за ошибки пилота.
https://1prime.ru/20240829/krushenie-851215146.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/65/841506560_0:0:5340:4005_1920x0_80_0_0_d5a4363842a582ba7fd26298a64d4c35.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, f-16
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, F-16
Счет открыт и будет приумножен: в Госдуме высказались о сбитом F-16
Депутат Госдумы Шеремет о сбитом F-16: счет открыт и будет приумножен
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Уничтожения американских истребителей F-16 на Украине будет приумножаться, так как российская система ПВО направлена на достижение этой цели. Об этом агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Счет открыт и будет постоянно приумножаться, в том числе, с помощью нашей системы противовоздушной обороны", - отметил собеседник агентства.
По словам парламентария, западное оружие эффективно только против гражданского населения и инфраструктуры, но не выдерживает конкуренции с российским вооружением на поле боя.
Шеремет также призвал западные военные корпорации прекратить поставки оружия в Украину, чтобы не портить свою репутацию и не потерять международные контракты.
Ранее стало известно о потере Украиной истребителя F-16, который был предоставлен западными союзниками, причины крушения все еще расследуются. По данным газеты The Wall Street Journal и ряда других источников, первый из западных истребителей F-16 разбился из-за ошибки пилота.
"Открыто признать": в Германии выступили с обвинением из-за сбитого F-16