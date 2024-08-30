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Россия вошла в десятку крупнейших покупателей фармпродукции из Индии
Россия вошла в десятку крупнейших покупателей фармпродукции из Индии - 30.08.2024, ПРАЙМ
Россия вошла в десятку крупнейших покупателей фармпродукции из Индии
Россия по итогам июня этого года вошла в десятку самых больших импортеров фармацевтической продукции из Индии, поднявшись за год с двенадцатого на шестое место, | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T19:37+0300
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Россия по итогам июня этого года вошла в десятку самых больших импортеров фармацевтической продукции из Индии, поднявшись за год с двенадцатого на шестое место, выяснило РИА Новости, изучив данные индийской статслужбы. Так, по итогам июня этого года Россия в индийском импорте фармацевтической продукции заняла 6 место с объемом закупок в 40,5 миллиона долларов. По сравнению с июнем 2023 года объемы покупок выросли более чем на пятую часть, что позволило России подняться с 12 на 6 место. Главным же покупателем фармпродукции из Индии в июне стали США с импортом на 743 миллиона долларов и долей в 37%. Замкнули топ-3 Великобритания с 65 миллионами долларов (3,3%) и ЮАР с 58 миллионами (2,9%). Следом расположились Франция - 51,3 миллиона долларов (2,6%), Нидерланды - 48 миллионов (2,4%), Россия (2,04%) и Кения - 39,6 миллиона (1,99%). А замкнули десятку Филипины (38,6 миллиона), Австралия (37,3 миллиона) и Бразилия (37,1 миллиона). Суммарно экспорт Индией медикаментов по итогам июня составил почти 2 миллиарда долларов, на 12% больше, чем годом ранее. Больше всего Россия в июне покупала лекарственные средства - на 38,4 миллиона долларов. Также импортировались различная фармпродукция - на 1,8 миллиона. К ней относятся, например, контрастные препараты для рентгенографии, гормональные контрацептивы и различные медицинские приспособления. Еще поставлялись вакцины, сыворотки и клеточные культуры - на 380 тысяч долларов.
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фармацевтика, россия, индия, импорт
Экономика, Фармацевтика, РОССИЯ, ИНДИЯ, импорт
Россия вошла в десятку крупнейших покупателей фармпродукции из Индии
Россия в июне вошла в десятку крупнейших покупателей фармпродукции из Индии
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Россия по итогам июня этого года вошла в десятку самых больших импортеров фармацевтической продукции из Индии, поднявшись за год с двенадцатого на шестое место, выяснило РИА Новости, изучив данные индийской статслужбы.
Так, по итогам июня этого года Россия в индийском импорте фармацевтической продукции заняла 6 место с объемом закупок в 40,5 миллиона долларов. По сравнению с июнем 2023 года объемы покупок выросли более чем на пятую часть, что позволило России подняться с 12 на 6 место.
Главным же покупателем фармпродукции из Индии в июне стали США с импортом на 743 миллиона долларов и долей в 37%. Замкнули топ-3 Великобритания с 65 миллионами долларов (3,3%) и ЮАР с 58 миллионами (2,9%).
Следом расположились Франция - 51,3 миллиона долларов (2,6%), Нидерланды - 48 миллионов (2,4%), Россия (2,04%) и Кения - 39,6 миллиона (1,99%). А замкнули десятку Филипины (38,6 миллиона), Австралия (37,3 миллиона) и Бразилия (37,1 миллиона).
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Суммарно экспорт Индией медикаментов по итогам июня составил почти 2 миллиарда долларов, на 12% больше, чем годом ранее.
Больше всего Россия в июне покупала лекарственные средства - на 38,4 миллиона долларов. Также импортировались различная фармпродукция - на 1,8 миллиона. К ней относятся, например, контрастные препараты для рентгенографии, гормональные контрацептивы и различные медицинские приспособления. Еще поставлялись вакцины, сыворотки и клеточные культуры - на 380 тысяч долларов.