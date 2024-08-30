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Мишустин освободил Иванова от должности замглавы ФАС

Мишустин освободил Иванова от должности замглавы ФАС - 30.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин освободил Иванова от должности замглавы ФАС

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Петра Иванова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по его... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T08:01+0300

2024-08-30T08:01+0300

2024-08-30T08:02+0300

фас рф

петр иванов

увольнение

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Петра Иванова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по его просьбе, говорится в распоряжении на официальном портале для публикации документов кабмина. Документ датирован 29 августа 2024 года. "Освободить Иванова Петра Валерьевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - написано в распоряжении. Иванов был назначен замглавы ФАС в январе 2021 года. В ведомстве он курировал работу управления контроля размещения государственного заказа, управления регулирования транспорта, а также управления регулирования связи и информационных технологий. Иванов родился 15 января 1970 года. В разное время работал Кредобанке, Монтажспецбанке, Мосгортрансе, департаменте транспорта и связи Москвы, занимал пост зампредседателя правительства Московской области. С января 2016 по сентябрь 2020 года был генеральным директором ФПК. С сентября 2020 года возглавляет "Скоростные магистрали". ФПК и "Скоростные магистрали" - "дочки" РЖД.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фас рф, петр иванов, увольнение