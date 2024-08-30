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Мишустин освободил Иванова от должности замглавы ФАС - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Мишустин освободил Иванова от должности замглавы ФАС
Мишустин освободил Иванова от должности замглавы ФАС - 30.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин освободил Иванова от должности замглавы ФАС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Петра Иванова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по его... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T08:01+0300
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фас рф
петр иванов
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Петра Иванова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по его просьбе, говорится в распоряжении на официальном портале для публикации документов кабмина. Документ датирован 29 августа 2024 года. "Освободить Иванова Петра Валерьевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - написано в распоряжении. Иванов был назначен замглавы ФАС в январе 2021 года. В ведомстве он курировал работу управления контроля размещения государственного заказа, управления регулирования транспорта, а также управления регулирования связи и информационных технологий. Иванов родился 15 января 1970 года. В разное время работал Кредобанке, Монтажспецбанке, Мосгортрансе, департаменте транспорта и связи Москвы, занимал пост зампредседателя правительства Московской области. С января 2016 по сентябрь 2020 года был генеральным директором ФПК. С сентября 2020 года возглавляет "Скоростные магистрали". ФПК и "Скоростные магистрали" - "дочки" РЖД.
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фас рф, петр иванов, увольнение
ФАС РФ, Петр Иванов, увольнение
08:01 30.08.2024 (обновлено: 08:02 30.08.2024)
 
Мишустин освободил Иванова от должности замглавы ФАС

Премьер Мишустин освободил Иванова от должности замглавы ФАС по его просьбе

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Петра Иванова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по его просьбе, говорится в распоряжении на официальном портале для публикации документов кабмина.
Документ датирован 29 августа 2024 года.
"Освободить Иванова Петра Валерьевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - написано в распоряжении.
Иванов был назначен замглавы ФАС в январе 2021 года. В ведомстве он курировал работу управления контроля размещения государственного заказа, управления регулирования транспорта, а также управления регулирования связи и информационных технологий.
Деньги, банковские карты
ФАС усилит контроль за сделками крупных финансовых организаций
22 августа, 14:32
Иванов родился 15 января 1970 года. В разное время работал Кредобанке, Монтажспецбанке, Мосгортрансе, департаменте транспорта и связи Москвы, занимал пост зампредседателя правительства Московской области. С января 2016 по сентябрь 2020 года был генеральным директором ФПК. С сентября 2020 года возглавляет "Скоростные магистрали". ФПК и "Скоростные магистрали" - "дочки" РЖД.
 
ФАС РФПетр Ивановувольнение
 
 
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