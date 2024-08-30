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Акции Intel выросли в цене почти на 9%
Акции Intel выросли в цене почти на 9% - 30.08.2024, ПРАЙМ
Акции Intel выросли в цене почти на 9%
Стоимость акций Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, растет почти на 9% после сообщения агентства Блумберг о возможном... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T19:12+0300
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2024-08-30T19:12+0300
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Стоимость акций Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, растет почти на 9% после сообщения агентства Блумберг о возможном разделении ее бизнеса, следует из данных торгов. По состоянию на 19.00 мск цена акций Intel растёт на 8,67% - до 21,84 доллара за ценную бумагу. "Компания обсуждает различные сценарии, в том числе возможное разделение бизнеса по разработке и производству продукции, а также то, какие проекты строительства фабрик могут быть отменены", - передаёт агентство. Согласно данным источников Блумберга, Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc., давние банкиры компании, предоставляют Intel консультации относительно различных таких вариантов. Ожидается, что эти варианты будут представлены на заседании совета директоров в сентябре. По итогам прошлого полугодия Intel увеличила чистый убыток в 1,6 раза - до 2,1 миллиарда долларов, во втором квартале компания также получила убыток. Кроме того, прогнозы Intel относительно выручки за третий квартал оказались ниже ожиданий аналитиков. Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
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intel, акции intel
Экономика, Intel, акции Intel
Акции Intel выросли в цене почти на 9%
Акции Intel подорожали почти на 9% после сообщений о возможном разделении компании
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Стоимость акций Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, растет почти на 9% после сообщения агентства Блумберг о возможном разделении ее бизнеса, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.00 мск цена акций Intel растёт на 8,67% - до 21,84 доллара за ценную бумагу.
"Компания обсуждает различные сценарии, в том числе возможное разделение бизнеса по разработке и производству продукции, а также то, какие проекты строительства фабрик могут быть отменены", - передаёт агентство.
Согласно данным источников Блумберга, Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc., давние банкиры компании, предоставляют Intel консультации относительно различных таких вариантов. Ожидается, что эти варианты будут представлены на заседании совета директоров в сентябре.
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По итогам прошлого полугодия Intel увеличила чистый убыток в 1,6 раза - до 2,1 миллиарда долларов, во втором квартале компания также получила убыток. Кроме того, прогнозы Intel относительно выручки за третий квартал оказались ниже ожиданий аналитиков.
Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.