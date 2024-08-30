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Подоляк раскрыл, что Украина готовит Европе

Подоляк раскрыл, что Украина готовит Европе - 30.08.2024, ПРАЙМ

Подоляк раскрыл, что Украина готовит Европе

Украина прекратит транзит российской нефти и газа в ЕС с 1 января 2025 года, приводит слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T12:39+0300

2024-08-30T12:39+0300

2024-08-30T12:39+0300

энергетика

россия

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газ

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Украина прекратит транзит российской нефти и газа в ЕС с 1 января 2025 года, приводит слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка "Страна.ua"."С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод "Дружба", через который такие страны как Словакия, Чехия и Венгрия получали российскую нефть", - отметил он.По словам Подоляка, указанные страны должны изучить варианты изменения поставок нефти. Однако, если какая-либо страна захочет получить газ из Казахстана или Азербайджана, Украина готова поставлять его через указанные страны.Ранее было объявлено, что Украина не планирует продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", который истекает в конце 2024 года. Россия, с другой стороны, намеревается развивать сотрудничество в энергетической сфере с теми странами, которые заинтересованы в этом.В настоящее время маршрут через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области является единственным маршрутом для транзита газа из России в Европу. "Газпром" поставлял около 15 миллиардов кубометров газа через этот маршрут в прошлом году, что составило 4,5% от общего объема потребления в ЕС.

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россия, украина, газ