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Подоляк раскрыл, что Украина готовит Европе - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Подоляк раскрыл, что Украина готовит Европе
Подоляк раскрыл, что Украина готовит Европе - 30.08.2024, ПРАЙМ
Подоляк раскрыл, что Украина готовит Европе
Украина прекратит транзит российской нефти и газа в ЕС с 1 января 2025 года, приводит слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T12:39+0300
2024-08-30T12:39+0300
энергетика
россия
украина
газ
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Украина прекратит транзит российской нефти и газа в ЕС с 1 января 2025 года, приводит слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка "Страна.ua"."С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод "Дружба", через который такие страны как Словакия, Чехия и Венгрия получали российскую нефть", - отметил он.По словам Подоляка, указанные страны должны изучить варианты изменения поставок нефти. Однако, если какая-либо страна захочет получить газ из Казахстана или Азербайджана, Украина готова поставлять его через указанные страны.Ранее было объявлено, что Украина не планирует продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", который истекает в конце 2024 года. Россия, с другой стороны, намеревается развивать сотрудничество в энергетической сфере с теми странами, которые заинтересованы в этом.В настоящее время маршрут через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области является единственным маршрутом для транзита газа из России в Европу. "Газпром" поставлял около 15 миллиардов кубометров газа через этот маршрут в прошлом году, что составило 4,5% от общего объема потребления в ЕС.
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россия, украина, газ
Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА, Газ
12:39 30.08.2024
 
Подоляк раскрыл, что Украина готовит Европе

Подоляк: Украина прекратит транзит газа и нефти из РФ в ЕС с 1 января 2025 года

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Украина прекратит транзит российской нефти и газа в ЕС с 1 января 2025 года, приводит слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка "Страна.ua".
"С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод "Дружба", через который такие страны как Словакия, Чехия и Венгрия получали российскую нефть", - отметил он.
По словам Подоляка, указанные страны должны изучить варианты изменения поставок нефти. Однако, если какая-либо страна захочет получить газ из Казахстана или Азербайджана, Украина готова поставлять его через указанные страны.
Ранее было объявлено, что Украина не планирует продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", который истекает в конце 2024 года. Россия, с другой стороны, намеревается развивать сотрудничество в энергетической сфере с теми странами, которые заинтересованы в этом.
В настоящее время маршрут через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области является единственным маршрутом для транзита газа из России в Европу. "Газпром" поставлял около 15 миллиардов кубометров газа через этот маршрут в прошлом году, что составило 4,5% от общего объема потребления в ЕС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
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ЭнергетикаРОССИЯУКРАИНАГаз
 
 
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